Serie B, Sudtirol riceve la Spal, Reggina-Cagliari partita di cartello

Il Frosinone riceve il pericolante Cosenza e non vuole fermarsi per dare un altro strappo verso la serie A, così come Genoa e Bari impegnate in trasferta a Brescia ed a Terni. Attenzione al Sudtirol che ospita la Spal fanalino di coda.

La trentesima giornata del campionato di serie B che si gioca questo weekend offre ancora tanti temi sia per la lotta alla promozione diretta, che ai play off che la bagarre per evitare la zona play out o, peggio ancora, la retrocessione in serie C.

In chiave play off, infatti, promette spettacolo Reggina-Cagliari così come l’anticipo di stasera tra Palermo e Modena. Insidiosa trasferta del Parma a Como con i padroni di casa che potrebbero avvicinarsi alla zona play off. Punti in palio importanti anche in Ascoli-Venezia, Cittadella-Perugia e Pisa-Benevento.

Apre Palermo-Modena

Nona contro decima, ovvero Palermo-Modena. L’anticipo di venerdì 17 febbraio alle 20.30 che si gioca al Barbera mette in palio tre punti in chiave play off. Le due formazioni si presentano al calcio di inizio separate da una sola distanza: 39 per i rosanero, 38 per i Canarini.

I siciliani incerottati senza Brunori e con diverse assenze per infortunio non vincono da 6 partite, da oltre 40 giorni, ovvero dalla sfida con la Reggina finita 2-1. Da allora una sconfitta, a Genova, e cinque pareggi consecutivi; due di questi con rimonta subita. Un rallentamento che però non ha impedito alla formazione di Eugenio Corini (che sconta la prima delle due giornate di squalifica) di rimanere comunque a distanza periscopica dalla zona play off che è lontana soltanto due lunghezze. Gli ospiti nel turno precedente hanno battuto il Pisa interrompendo una serie di tre ko consecutivi. Successo di peso e di sostanza. Si preannuncia una sfida equilibrata.

Frosinone non vuole distrazioni col Cosenza

Alle 14 il grosso delle partite del 30mo turno. La capolista Frosinone riceve il pericolante Cosenza. Sulla carta non ci sono dubbi: la squadra allenata da Fabio Grosso è strafavorita. Inoltre i 33 punti di distacco la dicono lunga sui valori in campo. Nondimeno parlano anche i ruolini. I ciociari in casa hanno un ruolino di marcia devastante: solo il Parma ha espugnato il Benito Stirpe, per il resto 11 vittorie e due pareggi dicono che il Frosinone tra le mura amiche è un autentico schiacciasassi.

I calabresi del resto non hanno fatto molto bene lontano dalle mura amiche. Appena un successo, all’esordio in campionato a Benevento lo scorso 14 agosto, e poi 3 pareggi e 10 ko con soltanto 7 gol fatti e ben 32 al passivo, rappresentano uno score troppo magro. Il successo interno di domenica scorsa con la Spal ha dato nuova linfa alle velleità di salvezza dei silani. Ma certo, il confronto con il Frosinone appare proibitivo. Mai, comunque, dire mai.

Il Genoa fa visita al disperato Brescia

La vicecapolista Genoa va a Brescia per difendere la seconda posizione sul campo di una squadra disperata che non vince da ben 15 partite. L’ultima gioia in campionato risale al lontanissimo 27 novembre 2022 (2-0 alla Spal). Da allora un disastro dopo l’altro, quattro cambi di panchina e 5 punti conquistati con tre pareggi consecutivi nelle ultime tre giornate. Una caduta verticale e fondo della classifica condiviso con la Spal.

Il Genoa, invece, è in serie positiva da 6 turni, ed in trasferta si è fatta valere conquistando 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un successo permetterebbe alla squadra allenata da Alberto Gilardino di mantenere la seconda piazza che spalanca direttamente le porte della serie A e di tenere a bada il Bari impegnato nel posticipo sul difficile campo della Ternana.

Sudtirol riceve la Spal affamata di punti

La solidità del Sudtirol contrapposta alla disperazione della Spal. Questo il tema tattico della sfida del Druso che mette di fronte i padroni di casa, quarti in graduatoria ai ferraresi ultimi assieme al Brescia. La squadra allenata da Pierpaolo Bisoli in questo 2023 è ancora imbattuto avendo subito l’ultimo stop proprio tra le mura amiche ad opera del Modena lo scorso 26 dicembre. Da allora 6 vittorie e 4 pareggi con un quarto posto che ormai sorprende sempre meno perché col passare delle giornate è sempre più meritato.

La Spal non ha raccolto tantissimo lontano dal Paolo Mazza vincendo soltanto due volte, pareggiando in sei occasioni e perdendo sei volte. Ma gli estensi sono reduci dalla batosta psicologica subita dal Cosenza che li ha relegati in ultima piazza. Nulla è perduto perché le distanze sono colmabili, ma adesso bisogna fare sul serio.

Reggina-Cagliari, un match che sa di spareggio

Match di cartello della 30ma giornata è Reggina-Cagliari. Al Granillo va in scena un vero e proprio spareggio per la zona play off. Entrambe le compagini sono appaiate a quota 42 ma i calabresi devono recuperare la sfida con il Perugia che non si è giocata la settimana scorsa per l’inagibilità dello stadio Curi a causa del terremoto che ha colpito l’Umbria.

La squadra di Pippo Inzaghi è quindi più “riposata” ma è anche quella che ha il rendimento peggiore. In questo 2023 ha vinto due volte e perso 7. Da seconda in classifica ed in lotta per la promozione diretta a squadra che naviga in zona play off che però potrebbe essere scalzata da altre. Serve un cambio di rotta ed una accelerata per tornare a sperare almeno nel secondo posto.

Di contro, il Cagliari è rivitalizzato dal perentorio 4-1 rifilato in rimonta all’Ascoli. Tre punti che hanno consolidato la posizione tra le migliori otto squadre. La formazione allenata da “sir” Claudio Ranieri in trasferta, però, non ha avuto un buon ruolino: una sola vittoria, 8 pareggi e 5 ko. Rendimento che ha frenato la corsa dei sardi verso posizioni più di prestigio.

Il Pisa per consolidare i play off, il Benevento per uscire dai play out

All’Arena Garibaldi il Pisa riceve il Benevento con l’imperativo di vincere per consolidare la sua posizione nei play off e magari approfittare di un risultato di parità nello scontro diretto tra Reggina e Cagliari. I padroni di casa non vincono da due partite (1-1 in rimonta col Palermo in casa e ko a Modena nel turno precedente) mentre il Benevento in trasferta ha fatto un discreto cammino con 3 affermazioni, 7 pareggi e 4 ko. Le Streghe, inoltre, hanno necessità di fare risultato per uscire dai bassi fondi della classifica. I 29 punti dei sanniti, infatti, danno loro la terzultima piazza appaiata al Cosenza in bilico tra i play out e la retrocessione diretta. Guai sbagliare.

Il Como strizza l’occhio all’ottavo posto, il Parma non può sbagliare

Sfida play off anche all’Euganeo. Il Como ci crede e riceve il Parma con il sogno dei tre punti per avvicinarsi alle prime otto. Il Parma di contro non può sbagliare per evitare di essere risucchiata fuori dalle posizioni che garantiscono gli spareggi promozione.

Se i lariani in casa hanno un cammino balbettante ma in miglioramento con 6 successi, 4 pareggi ed altrettante battute d’arresto, i ducali hanno, finora, dato il meglio di sé in trasferta con 18 punti raccolti lontano dalle mura amiche. Gli emiliani hanno anche il merito di essere l’unica formazione ad aver espugnato il campo della corazzata Frosinone.

Il Como non perde da sei turni con 10 punti conquistati che hanno permesso di uscire brillantemente dalle sabbie mobili della graduatoria e vedere la zona play off lontana 5 lunghezze. Ed un successo proprio contro il Parma permetterebbe loro di accorciare ulteriormente le distanze.

Cittadella e Perugia si sfidano per la serenità

Tre punti per la serenità. Tre punti che potrebbero dare lo slancio per un rush finale interessante ed insperato. Cittadella e Perugia al Tombolato per un risultato di sostanza. Meno affanno in classifica per i veneti che con 35 punti sono discretamente lontani dalla zona pericolo e discretamente vicini ai play off. Gli umbri che devono recuperare la sfida interna con la Reggina, in verità non possono fare troppi calcoli per evitare di tornare nei bassi fondi. Entrambe le formazioni sono in miglioramento rispetto al girone di andata. Gli umbri, che per diverse giornate hanno sostato nelle ultime tre posizioni, praticamente sono risorti. E certamente daranno battaglia.

Ascoli per cullare il sogno play off, Venezia per non affondare

Anche Ascoli-Venezia vede due formazioni che cercano l’intera posta in palio per la serenità. I numeri sono simili a quelli raccontati in Cittadella-Perugia ma i padroni di casa con 36 punti hanno ancora residue velleità di poter lottare per un posto nei play off. Ma devono dimenticare in fretta la disfatta di Cagliari di venerdì scorso.

Dal canto suo il Venezia non può permettersi passi falsi. I lagunari non vincono da cinque turni nei quali hanno pareggiato tre volte e perso due. Ma in trasferta il Venezia si è sempre fatto valere facendosi apprezzare sicuramente di più rispetto al suo rendimento casalingo con 4 vittorie, 4 pareggi e 6 ko.

Nel posticipo Ternana-Bari

Chiude il palinsesto il match tra Ternana e Bari al Libero Liberati. Gli umbri sono a secco di successi da 7 giornate, una striscia negativa che ha tolto le Fere dalle posizioni che contano. I pugliesi, invece, hanno il rendimento opposto: non perdono da 7 partite ed hanno 17 punti con 5 vittorie e due pareggi. In trasferta l’ultima battuta d’arresto è di fine gennaio a Palermo. Risultati che hanno permesso alla squadra allenata da Michele Mignani di tornare protagonista nella lotta alla promozione diretta.

Ultime chance quindi per la Ternana per rientrare nella lotta play off.

Serie B, il programma della 30ma giornata

Venerdì 17 marzo

Palermo – Modena alle 20.30

Sabato 18 marzo

Ascoli – Venezia alle 14

Brescia – Genoa alle 14

Cittadella – Perugia alle 14

Como – Parma alle 14

Frosinone – Cosenza alle 14

Pisa – Benevento alle 14

Sudtirol – Spal alle 14

Reggina – Cagliari alle 16.15

Domenica 19 marzo

Ternana – Bari alle 16.15

Classifica

Questa la classifica aggiornata. Frosinone 62 punti; Genoa* 53; Bari 50; Sudtirol 48; Pisa, Reggina** e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como, Ascoli e Ternana 36; Cittadella 35; Perugia** e Venezia 30; Benevento e Cosenza 29; Spal e Brescia 28.

Genoa 1 punto di penalizzazione; con due asterischi una partita in meno.

Classifica marcatori, Cheddira al comando

La classifica marcatori del campionato di serie B si è mossa nell’ultima giornata. Ecco le prime posizioni. Walid Cheddira (Bari) 15 gol; Matteo Brunori (Palermo) 14, Gianluca Lapadula (Cagliari) 13; Samuele Mulattieri (Frosinone) e Joel Pohjanpalo (Venezia) 10; Mikro Antonucci (Cittadella) ed Ettore Gliozzi (Pisa)