Serie B, il punto sulle 29ma giornata, in coda vince il Cosenza

Il Frosinone regge a Bari, il Genoa batte la Ternana e le altre non ne approfittano mentre in coda il Cosenza supera la Spal e non è più ultima. La 29ma giornata del campionato di serie B è stata caratterizzata da ben 5 pareggi che fanno rimanere aperti ed incerti i giochi sia nella lotta play off che nella bagarre salvezza. Rinviata, invece, la sfida tra Perugia e Reggina per l’inagibilità del Curi a seguito del terremoto che ha colpito l’Umbria nei giorni precedenti al match.

Il Cagliari si prende la scena nell’anticipo

Apre le danze del 29mo turno il netto successo del Cagliari in rimonta sull’Ascoli. Finisce 4-1 per i sardi che però devono prima subire il vantaggio degli ospiti. Al 19’ Forte in scivolata sfrutta un assist di Collocolo. Nella ripresa i padroni di casa dilagano. Al 5’ un rigore visto dal Var che ribalta la decisione dell’arbitro dopo un contatto in area tra Botteghin e Mancosu porta Lapadula dal dischetto. Leali respinge la conclusione centrale del bomber che però appoggia per il pareggio. Al 50’ Mancosu scambia sempre con Lapadula e con una botta di destro firma il sorpasso. Azzi crossa e Lapadula firma la doppietta per il 3-1 e nel finale Zappa cala il poker. Cagliari quinto con 42 punti assieme al Pisa ed alla Reggina.

Il Frosinone pareggia a Bari

Il Frosinone prosegue la marcia verso la serie A diretta. La capolista impatta 0-0 a Bari nel big match di giornata di fronte a 38mila spettatori del San Nicola.

La squadra di Grosso va vicina al vantaggio ma Ricci salva la conclusione di Rohden. Nel finale di tempo un contatto fra Pucino ed Oyono prima viene sanzionato col rigore ma il Var cancella: il fallo c’è ma è fuori area. Nella ripresa il Frosinone sfiora il blitz con Moro ma Caprile è bravo a dire no e lascia la sua porta imbattuta per la quarta volta consecutiva.

Il Modena batte il Pisa di misura, pareggio tra Parma e Sudtirol

Il Modena si rialza e dopo tre ko consecutivi torna al successo grazie ad una rete di Strizzolo alla prima occasione. L’attaccante è bravo a deviare un calcio di punizione di Tremolada al suo 11mo assist in stagione. Zona play off a 3 lunghezze dall’ottavo posto e dalla zona play off. Il Pisa cade dopo 5 risultati utili. E deve ringraziare Nicolas che nella ripresa evita il 2-0 sempre di Strizzolo. Toscani poco precisi e Gliozzi è murato da Gagno che protegge il prezioso vantaggio dei Canarini.

Il Sudtirol pareggia a reti bianche (0-0) al Tardini col Parma e rafforza la sua quarta posizione a quota 46. La matricola non subisce gol in trasferta da sei turni e continua ad essere imbattuta in questo 2023 con un ruolino di marcia che parla chiaro: 6 vittorie e 4 pareggi. I ducali fanno bene in trasferta ma al Tardini manca il guizzo. Il tiro-cross di Coulibaly nella ripresa pizzica la traversa e per il resto si vede ben poco. Ducali in attacco, altoatesini ordinati a difendersi senza troppi affanni.

Cittadella e Palermo si rincorrono

Finisce invece con un pirotecnico 3-3 la sfida del Tombolato tra il Cittadella ed il Palermo. Padroni di casa subito a rete con Maistrello, poi a metà del primo tempo raddoppiano su rigore di Antonucci. I rosa si svegliano. Di Mariano trasforma un calcio di rigore, poi al secondo minuto di recupero del primo tempo il bomber Brunori in sforbiciata trova il 2-2 facendo esultare gli oltre mille tifosi rosanero presenti nell’impianto veneto. La ripresa si apre col 3-2 firmato da Di Mariano con assist di Soleri. Il Cittadella trova il pari ancora con Maistrello che di testa buca Pigliacelli. Rammarico da ambo i lati: padroni di casa a metà classifica, rosanero, al quinto pareggio di fila, rimangono noni a 2 lunghezze dalla zona play off.

Pareggi nelle sfide salvezza

La 29ma giornata era caratterizzata da due sfida importanti in chiave salvezza. Benevento-Como e Venezia-Brescia finiscono in parità.

Nessuna rete al Vigorito tra Benevento e Como con i sanniti terzultimi a quota 29 ed i lariani a quota 36. Padroni di casa che giocano per quasi tutta la ripresa in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Tello. Il como non riesce a sfruttare la superiorità numerica.

Al Penzo, invece, Venezia e Brescia fanno 1-1. Squadre bloccate e poche emozioni. Posta in palio altissima. La partita si sblocca ad inizio ripresa, Candela mette in mezzo rasoterra, Pohjanpalo si conferma bomber di razza e porta in vantaggio il Venezia. Il portiere di casa Joronen è bravo su Ndoj. Il Brescia però pareggia: Van de Looi in spaccata conclude un’azione pericolosa su calcio d’angolo. I lagunari potrebbero vincere la partita ma Novakovic sbaglia malamente. Venezia a quota 30 al quartultimo posto, Rondinelle ultime con 28 punti.

Il Cosenza batte la Spal e non è più ultimo

Nel posticipo, torna al successo il Cosenza. Nel match salvezza batte la Spal di Oddo per 1-0. Tre punti che valgono doppi e che permettono ai silani di abbandonare l’ultimo posto e di scavalcare proprio i ferraresi.

Nl primo tempo ospiti pericolosi con Zanellato e Moncini. Il Cosenza ci prova con Florenzi in un paio d’occasioni. Poi Nasti e Zilli non superano il portiere della Spal Alfonso. I padroni di casa dominano nella ripresa e sbloccano al 65’ con Brescianini bravo a sfruttare il passaggio di Zilli. Nel finale gol del 2-0 annullato a Nasti.

Il Genoa è solido, la Ternana è ko

Prosegue la sua corsa verso la serie A il Genoa che al Ferraris, nel posticipo, non fa sconti. Vittima di turno è la Ternana. Decide Badej nel primo tempo e punteggio finale di 1-0 che vale il secondo posto solitario con 3 punti di distacco sul Bari fermato sullo 0-0 dal Frosinone. Per i Grifoni 53 punti.

Poca cosa la Ternana con il solo Partipilo pericoloso nel primo tempo e con Coulibaly che spreca ad inizio secondo tempo davanti a Martinez. Successivamente Segnano Puscas ed ancora Badelj ma le reti vengono annullate rispettivamente per fuorigioco e per un fallo. Risultato inchiodato sull’1-0. Ternana a metà classifica con 36 punti

Serie B, i risultati della 29ma giornata

Questo il programma della 29ma giornata del campionato cadetto.

Giocata sabato 10 marzo

Cagliari – Ascoli 4-1

Sabato 11 marzo

Benevento – Como 0-0

Cittadella – Palermo 3-3

Modena – Pisa 1-0

Parma – Sustirol 0-0

Perugia – Reggina rinviata

Venezia – Brescia 1-1

Bari – Frosinone 0-0

Domenica 12 marzo

Cosenza – Spal 1-0

Genoa – Ternana 1-0

La classifica aggiornata

La classifica. Frosinone 62 punti, Genoa 53; Bari 50; Sudtirol 48; Pisa, Reggina* e Cagliari 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como, Ascoli e Ternana 36; Cittadella 35; Perugia* e Venezia 30; Benevento e Cosenza 29, Spal e Brescia 28.

Marcatori, Cheddira al comando, Brunori e Lapadula inseguono

Si muove un po’ la classifica marcatori che si vivacizza. Cheddira è sempre in testa anche se rimane a secco, si avvicinano Brunori del Palermo a segno col Cittadella e Lapadula del Cagliari doppietta all’Ascoli. A segno anche Pohjanpalo del Venezia ed Antonucci del Cittadella.

Ecco la graduatoria dei bomber. Walid Cheddira (Bari) 15 gol; Matteo Brunori (Palermo) 14; Gianluca Lapadula (Cagliari) 13; Samuele Mulattieri (Frosinone) e Joel Pohjanpalo (Venezia); Mirko Antonucci (Cittadella) ed Ettore Gliozzi (Pisa) 9.

Nella foto Bari-Frosinone 0-0 dal sito del Frosinone