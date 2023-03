Serie B, calcio di inizio alle 20.30

Il Palermo torna al Barbera dopo le trasferte di Pisa e Cittadella con l’obiettivo di centrare i tre punti e dare la caccia alla zona play off che attualmente dista due punti. Venerdì 17 febbraio alle 20.30 la squadra di Eugenio Corini riceve il Modena per quello che è un vero e proprio spareggio tra la nona e la decima in classifica. L’anticipo della 30ma giornata di serie B, infatti, mette in palio tre punti in chiave ottavo posto.

I rosanero non vincono da sei giornate e dopo il ko al Ferraris col Genoa sono reduci da cinque pareggi consecutivi con Frosinone, Sudtirol, Ternana, Pisa e Cittadella. I Canarini grazie al successo interno col Pisa nel turno precedente hanno chiuso un sanguinoso tris di sconfitte con Reggina, Ascoli e Como.

Palermo senza diverse pedine

Tante assenze nelle fila del Palermo. In primis Matteo Brunori: il bomber rosanero, 14 volte a segno in campionato, salterà la prima partita dopo 78 presenze consecutive tra C e B nelle quali ha firmato 29 reti nella prima stagione e 17 (14 in campionato e 3 in Coppa Italia). Colpa di una distrazione muscolare.

Numeri che lo hanno portato nella classifica dei bomber più prolifici della storia del club di viale del Fante. Non ci saranno neppure Marconi, Sala ed Orihuela. In fortissimo dubbio Bettella così come Di Mariano. Ad ogni modo le convocazioni di Corini – che proprio stasera sconterà la prima delle due giornate di squalifiche a seguito dell’espulsione diretta nel match col Cittadella a seguito di un diverbio con il tecnico dei veneti Gorini – toglieranno qualsiasi dubbio e sono attese in mattinata.

Rosanero con Tutino e Soleri dall’inizio?

Con gli uomini contati, Corini – che sarà sostituito dal suo vice Salvatore Lanna – potrebbe pensare ad una squadra rivoluzionata per quanto riguarda gli interpreti. Se dovesse scegliere il modulo 3-5-2 che ormai contraddistingue la formazione in questa stagione, il tecnico rosanero porterebbe diverse novità. Scelte forzate per via degli infortuni, come dicevamo. Pigliacelli tra i pali, linea difensiva a tre composta da Mateju, Nedelcearu e Graves, di ritorno dopo l’infortunio di Bolzano. Folta cerniera di centrocampo composta da Valente esterno destro, linea mediana con Saric, Gomes e Verre ed Aurelio esterno sulla corsia mancina. In avanti spazio dal primo minuto alla coppia Tutino-Soleri. Questo tandem sembra essere il più accreditato.

Attesi circa 20.000 tifosi allo stadio

L’affetto del pubblico di fede rosanero non dovrebbe mancare. Dovrebbero essere circa 20mila i tifosi allo stadio. L’ultimo dato di ieri sul fronte biglietti parlava di oltre 6mila biglietti venduti. Oggi il rush finale. A questi vanno aggiunti gli 11.465 abbonati. Un buon supporto anche se lontano dai quasi 28mila presenti con la capolista Frosinone nel match del 18 febbraio scorso.

Palermo-Modena, dove vederla

La partita sarà trasmessa tramite i servizi di abbonamento di Sky, Dazn ed Helibz Live su tv e dispositivi iOs ed Android nonché attraverso le relative app quali Sky Go e Now ad esempio.

Chi invece vuole acquistare la partita singolarmente potrà usufruire della proposta di Onefootball.

Minnelli arbitra al Barbera

Daniele Minelli arbitra la partita tra Palermo e Modana. Suoi assistenti di linea sono Tolfo ed Affatato. Quarto uomo Ancora. Al Var Pezzuto coadiuvato dall’assistente Dei Giudici.

I convocati del Modena

In attesa di conoscere i convocati del Palermo, il tecnico del Modena Attilio Tesser ha convocato 21 giocatori.

Portieri: 26 Gagno, 12 Seculin, 1 Narciso.

Difensori: 57 Coppolaro, 28 De Maio, 96 Oukhadda, 4 Pergreffi, 3 Ponsi, 33 Renzetti, 15 Silvestri.

Centrocampisti: 21 Armellino, 7 Duca, 16 Gerli, 19 Giovannini, 6 Magnino, 8 Mosti, 43 Panada, 10 Tremolada.

Attaccanti: 11 Falcinelli, 20 Mordini, 32 Strizzolo.

Sono 7, invece, i calciatori indisponibili: Thomas Battistella (lesione crociato anteriore e menisco esterno ginocchio sinistro), Davide Diaw (trauma distorsivo ginocchio destro; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Gabriele Ferrarini (trauma distorsivo ginocchio sinistro; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Artur Ionita (trauma distorsivo ginocchio destro), Giorgio Cittadini (lesione di primo grado bicipite femorale gamba sinistra; ultima fase sul campo del recupero tecnico-atletico), Andrea Poli (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro) e Nicholas Bonfanti (affaticamento flessore gamba destra; non convocato a titolo precauzionale).