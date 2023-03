Serie B, differenziato per Broh e Di Mariano

Il Palermo è già al lavoro per la sfida col Modena di venerdì 17 marzo. Il match si gioca al Barbera alle 20.30 come anticipo della trentesima giornata del campionato di serie B. Sfida che mette in palio tre punti importanti in chiave play off e che contrappone due squadre molto vicine in classifica: rosanero noni con 39 punti e Canarini ad inseguire ad una sola lunghezza di distanza. Una vittoria potrebbe quindi dare i via allo scatto finale per le posizioni di classifica che contano.

Distrazione muscolare per Brunori e Bettella

Tegole per il tecnico Eugenio Corini. Ben quattro giocatori rosanero hanno effettuato esami strumentali per chiarire l’entità dei vari fastidi fisici. A Matteo Brunori, uscito nell’intervallo della sfida di sabato scorso col Cittadella subito dopo aver segnato in acrobazia il gol del 2-2 e Davide Bettella è stata riscontrata una distrazione muscolare.

Per il bomber del Palermo, 14 gol al momento in campionato, una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra; per il difensore distrazione di primo grado all’inserzione del tendine del bicipite femorale sinistro.

Difficile che il bomber sia in campo col Modena

La diagnosi non lascia troppo spazio all’ottimismo soprattutto per l’impegno di Matteo Brunori in campo per la sfida col Modena. Quasi certamente Corini dovrà fare a meno del suo bomber, vicecapocannoniere del campionato cadetto ad una sola rete di distanza da Walid Cheddira.

Iniziato il percorso fisioterapico

Brunori e Bettella, assieme a Renzo Orihuela (irritazione da sovraccarico su cicatrice pregressa all’adduttore della coscia destra) e Marco Sala (ematoma post contusivo da trauma diretto sul vasto esterno della coscia sinistra), hanno iniziato il percorso fisioterapico.

Differenziato per Broh e Di Mariano

Lavoro differenziato programmato, invece, per Jeremie Broh e Francesco Di Mariano, quest’ultimo protagonista a Cittadella con una doppietta che aveva momentaneamente ribaltato il risultato poi recuperato dai veneti con una rete nel finale di Maistrello.

Allenamento pomeridiano a Boccadifalco

Nel pomeriggio la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un lavoro intermittente ed un circuito tecnico; un gruppo ha svolto un lavoro di attivazione e mobilità, un circuit training in palestra e cambi di direzione con tiri in porta.