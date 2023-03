Rosanero in Spagna durante la pausa di campionato, squadra a Girona

Edoardo Ullo

16/03/2023

Nuova pausa di campionato in arrivo, nuovo ritiro per il Palermo. La squadra allenata da Eugenio Corini, infatti, andrà in Spagna durante la sosta del campionato di serie B. Dal 21 al 25 marzo i rosanero saranno ospiti al centro sportivo La Vinya, ospiti del Girona Futbol Club che milita nella Liga spagnola (la massima serie iberica) ed è un altro team della famiglia del City Football Group.

Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Sarà cura dell’area comunicazione del Palermo mettere a disposizione degli operatori dell’informazione contenuti foto e video della settimana. Al momento non sono state annunciate amichevoli ma non è escluso che ci sia il tempo e lo spazio per farne in modo da prepararsi al meglio per il rientro in campionato fissato per l’1 aprile col Parma per la 31ma giornata.

Terzo mini-ritiro in stagione

Si tratta del terzo mini-ritiro stagionale per i rosa che nell’arco di questa annata sportiva sono stati a settembre a Manchester all’Etihad Campus nella casa dei Citizens, squadra di punta del City Football Group, poi, durante la sosta per le feste natalizie e di fine anno la squadra andò a Roma al centro Onesti. In quelle occasioni la squadra siciliana affrontò due test: in Inghilterra giocò con l’Under 20 del Nottingham Forest, a Roma affrontò la Primavera della Viterbese.

Procedono i lavori a Torretta

Intanto procedono i lavori a Torretta, comune del Palermitano che ospiterà il nuovo centro sportivo dei rosanero. Il proseguimento dei lavori è stato documentato dalla società di viale del Fante che ha deciso di condividere un video diffuso pochi giorni fa.

Il progetto prevede il ripristino del campo comunale in via Aldo Moro (affidato al Palermo e che sarà in sintetico) e la realizzazione di altri due campi da gioco regolamentari in erba naturale, ma soprattutto di una nuova struttura per le attività sportive e il restauro della casa padronale pronta a diventare la club house rosanero.