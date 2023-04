Serie B, siciliani e sanniti a caccia di punti pesanti

Match delicato quello tra Palermo e Benevento che si sfidano sabato 22 aprile alle 16.15 al Renzo Barbera per la 34ma giornata del campionato di serie B.

I rosanero rimangono in scia play off nonostante il periodo veramente negativo certificato da una sola vittoria nelle ultime dieci partite. I siciliani, tuttavia, ad appena tre punti dall’ottava posizione e considerata la sconfitta interna della Reggina col pericolante Brescia nell’anticipo di ieri sera, potrebbero agganciare proprio i calabresi ed il Pisa che però deve giocare il posticipo col Bari.

Con un successo, infatti, i rosanero arriverebbero a quota 46, gli stessi degli amaranto. Certo potrebbero essere in compagnia di Modena e Ternana impegnate rispettivamente con Spal e Venezia.

Ma al tempo stesso il Palermo ha l’obbligo di vincere per chiudere i conti salvezza e blindare il traguardo. Il Benevento, ultimo in classifica, si presenta con l’acqua alla gola. La squadra di Agostinelli, quarto tecnico stagionale delle Streghe, ha l’imperativo di fare punti ed è reduce dal pareggio interno, agguantato nel finale, con la Reggina nel turno precedente. Le motivazioni, certo, non mancheranno. Né ai padroni di casa, né tantomeno agli ospiti.

Il precedente stagionale è in favore degli uomini di Corini che all’andata espugnarono il Vigorito per 1-0 con un gol di Brunori.

Circa 16mila previsti al Barbera

Prevendita così così per questa sfida. Il periodo non troppo esaltante della squadra di Corini e l’avversario non certamente tra quelli di grido. Quasi 3.000 i biglietti acquistati mentre tra abbonati (quelli stagionali e quelli che hanno acquistato il mini-abbonamento per le ultime quattro sfide interne si stima che al Renzo Barbera non ci siano oltre 16.000 spettatori. Circa metà impianto potrebbe quindi rimanere vuoto.

Palermo-Benevento, dove vederla in tv e streaming

Chi preferisce guardare la partita comodamente a casa o in qualunque altro luogo che non sia lo stadio, potrà visionare la partita tra Palermo e Benevento su Sky, Dazn ed Helbiz Live. Tutti servizi a pagamento in abbonamento fruibili su smart tv e dispositivi iOS ed Android oltre che su piattaforme di gioco PlayStation ed Xbox.

Su Sky sport (canale 251), oppure in streaming su Sky go o sull’app Now tv, tablet, pc e cellulari. Il match infine sarà visibile anche su OneFootball ma solo in modalità pay per view.

Corini conferma il 3-5-2, Sala dal primo minuto

Il tecnico Eugenio Corini si dovrebbe affidare al 3-5-2 mentre rispetto al Venezia ci saranno alcuni cambi di interpreti. Aurelio out, Sala – come annunciato dall’allenatore ieri in conferenza stampa – dovrebbe partire titolare.

Davanti a Pigliacelli tra i pali, la difesa a tre quasi certamente sarà composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi. Valente sulla destra e, appunto, Sala sulla sinistra saranno gli esterni. La cintura mediana dovrebbe essere composta da Gomes (ma non è escluso anche Damiani), con Verre e Saric (o Segre). In avanti Brunori sarà affiancato da uno tra Tutino (tornato al gol sia pure dagli 11 metri nella sconfitta col Venezia di sabato scorso), o Soleri.

Di seguito le probabili formazioni.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Brunori. Allenatore: Eugenio Corini.

Benevento (3-4-2-1): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Ciano, Farias, Carfora. Allenatore: Andrea Agostinelli.

Maggioni arbitra al Barbera

Palermo-Benevento verrà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni di Lecce, designato dalla Aia. I guardialinee saranno Rocca e Gualtieri. Quarto uomo Emmanuele. Al Var Pairetto mentre suo assistente (Avar) Marchetti.

Foto: Pasquale Ponente