Apoteosi Genoa promosso in serie A, Benevento all’inferno, bene Sudtirol e Cagliari

Edoardo Ullo di

07/05/2023

Il Genoa è protagonista della 36ma giornata del campionato di serie B che si chiude quest’oggi domenica 7 maggio col posticipo tra Parma e Brescia.

I Grifoni, infatti, grazie al 2-1 sull’Ascoli ed al contemporaneo pareggio del Bari sul campo dl Modena, festeggiano la promozione in serie A. Un ritorno in massima serie dopo appena una stagione di purgatorio tra i cadetti.

I rossoblu affiancano il Frosinone che ha festeggiato la settimana scorsa. E si completano i nomi delle due formazioni promosse direttamente in massima serie. I play off designeranno la terza. In coda tutto da decidere anche se il Benevento con 6 punti da recuperare sulla zona play out sembra ormai spacciato e destinato alla serie C. Gli ultimi 180 minuti emetteranno gli altri verdetti in un torneo estremamente equilibrato.

Festa serie A per il Genoa

Al Ferraris Bani al 16′ e Badelj al 63′ fanno esultare la Genova rossoblu. Marsura accorcia per l’Ascoli ma niente da fare per i marchigiani che escono momentaneamente dalla zona play off. La squadra di Gilardino conferma l’eccellente momento dei liguri che nel girone di ritorno hanno totalizzato più punti di tutti perdendo una sola volta a Parma.

Il Bari non vince, ma il terzo posto è quasi sicuro

Il sogno rincorsa del Bari si ferma a Modena. Al Braglia finisce 1-1. Ricci porta avanti i pugliesi al 35′. Un rigore trasformato da Diaw al 77′ regala il punto al Modena che chiude definitivamente il discorso salvezza ed accorcia le distanze dalla zona play off. I canarini sono ad un punto dall’ottavo posto.

Nell’anticipo Cagliari devastante, Perugia nei guai

Venerdì 5 maggio sera il turno si aperto con Perugia-Cagliari. I sardi hanno dominato la sfida in lungo ed in largo con un perentorio 5-0 che permette loro di mantenere il quinto posto e di rimanere in scia al Sudtirol per la quarta posizione.

Il Perugia invece rimane al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Ma la squadra di Castori è sembrata assente nel match con il Cagliari.

Risultato che si sblocca già al 5′ con Lapadula. Nel primo tempo il dominio del Cagliari viene sugellato dai gol di Azzi e da un capolavoro di Mancosu da centrocampo. Nella ripresa Kourfalidis e ancora Lapadula.

Sudtirol corsaro a Terni

Dopo cinque turni senza vittoria il Sudtirol torna a vincere espugnando il Libero Liberati con una grandissima rete di Curto nel finale del primo tempo. E’ splendido il suo tiro al volo che si insacca sotto l’incrocio. Notte fonda per la Ternana che rimane a 43 punti, abbastanza al riparo dalla zona play out ma altrettanto lontana da quella play off. Per gli umbri è il terzo ko di fla.

Il Palermo torna al successo ed alla zona play off

In zona play off irrompe il Palermo che sale – di botto – al settimo posto grazie alla vittoria per 2-1 sulla Spal nella partita del Renzo Barbera. Il successo ai rosanero mancava da 5 turni e più in generale i siciliani venivano da un periodo contornato da un vittoria nelle ultime 12 partite. Il successo cambia la prospettiva: terza partita senza sconfitte.

Una sfortunata rete di Meccariello propiziata dall’asse Sala-Brunori ed un colpo di testa rapace dello stesso Brunori portano il Palermo avanti 2-0 nel corso del primo tempo. I siciliani potrebbero triplicare prima della conclusione del primo tempo ma Tutino non è in giornata. Nella ripresa Varnier accorcia con una bella torsione. Il risultato però non cambia più. Estensi pericolosamente penultimi.

Pisa in crisi e travolto dal Frosinone, Venezia beffato dal Cosenza

Per la lotta play off rallentano, oltre all’Ascoli sconfitto a Genoa, il Pisa ed il Venezia. Preoccupa il momento negativo del Pisa al quinto ko nelle ultime sei partite. All’Arena Garibaldi i toscani perdono 1-3 per mano del Frosinone che dimostra di non essersi distratti dall’euforia promozione. Gliozzi in girata illude. Un’autorete di Rus porta la sfida in parità ma nella ripresa Borrelli e Caso chiudono la partita e gelano i nerazzurri che rimangono ancora ottavi.

Il Venezia invece è beffato sull’1-1 all’ultimo minuto dal Cosenza che trova il pareggio al 90′ con D’Urso. In precedenza Pohjanpalo con un colpo di testa aveva portato i suoi al 34′ del primo tempo. Un punto che però fa muovere ugualmente la classifica ai lagunari che affiancano il Pisa ed Ascoli a quota 46.

Per il Cosenza un punto per continuare a sperare nella salvezza diretta distante però 2 lunghezze.

Reggina ancora in corsa, Como battuto

Le vicende giudiziarie extra-campo del club non distraggono la squadra. La Reggina nonostante la nuova penalizzazione di 4 punti subita in settimana, batte il Como per 2-1 e si riporta a -1 dai play off.

Una doppietta di Strelec con un gol per tempo stende i lariani. Inutile la bella rete di Cutrone ad un minuto dall’89’.

In coda colpo Cittadella che condanna il Benevento

Colpo salvezza per il Citadella che al Tombolato si impone 3-1 sul Benevento. Tre punti di platino per i veneti che sono momentaneamente fuori dalla zona play out che dista due punti.

Il Benevento vede le Streghe… della retrocessione in serie C. Se il Brescia dovesse anche solo pareggiare a Parma, i campani sarebbero retrocessi in terza serie con due giornate d’anticipo.

Ma anche diversamente l’aggancio alla zona spareggi sembra già una impresa.

Pettinari al 18′ illude la squadra allenata da Agostinelli. La speranza dura poco. Dieci minuti: Vita pareggia per il Cittadella. I granata risolvono il match in loro favore grazie ai gol nel finale di Maistrello e di Carriero.

Serie B, i risultati della 36ma giornata

Perugia – Cagliari 0-5

Cittadella – Benevento 3-1

Cosenza – Venezia 1-1

Genoa – Ascoli 2-1

Modena – Bari 1-1

Pisa – Frosinone 1-3

Reggina – Como 2-1

Ternana – Sudtirol 0-1

Palermo – Spal 2-1

Parma – Brescia si gioca domenica 7 maggio alle 16.15

Classifica

Frosinone 74; Genoa* 70; Bari 62; Sudtirol 57; Cagliari 54; Parma* 51; Palermo 48; Pisa, Venezia ed Ascoli 46; Reggina** e Modena 45; Como e Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Genoa e Parma 1 punto di penalizzazione, Reggina 7 punti di penalizzazione.

Parma e Brescia una partita in meno.

Verdetti: Frosinone e Genoa promosse in serie A.

Marcatori, Lapadula comanda, Pohjahnpalo e Brunori rispondono

Con la doppietta al Perugia, Lapadula è sempre più bomber con 19 reti ma Pohjanaplo e Brunori vanno a segno rispettivamente col Cosenza e con la Spal.

Ecco i top 5. Gianluca Lapadula (Cagliari) 19 gol; Joel Pohjanpalo (Venezia) 18; Matteo Brunori (Palermo) e Walid Cheddira (Bari) 16; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12.