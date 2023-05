Serie B, i rosanero sono settimi a 180 minuti dalla fine

Vittoria e zona play off. Tutto in un colpo solo. Il Palermo torna al successo dopo 50 giorni dall’ultima gioia in campionato (il 5-2 al Modena dello scorso 17 marzo) e ritrova la zona che dà accesso agli spareggi promozione. I rosanero, infatti, superano 2-1 la Spal nella 36ma giornata del campionato di serie B, volano a quota 48 punti attestandosi in settima posizione e sfruttano le sconfitte di Ascoli (a Genova) e del Pisa (ko in casa dal Frosinone). Risultati che confermano l’equilibrio totale di questa serie cadetta che nelle ultime due partite vedrà comunque una corsa per i play off e la bagarre salvezza.

Al Renzo Barbera decidono una autorete di Meccariello ed un gol di Brunori, alla sua sedicesima marcatura in campionato, nel corso del primo tempo. La squadra di Oddo risponde nella ripresa con una girata di testa di Varnier quasi a metà ripresa. Da quel momento la Spal prova ad agguantare il pareggio e la squadra di Corini non riesce ad essere pericolosa accusando la fatica. E, a proposito di fatica, i rosa dopo il gol subito hanno avuto difficoltà ed anche se non hanno rischiato troppo, sono stati sotto la pressione degli avversari.

Tre punti quindi che rilanciano le ambizioni play off di Brunori e compagni che però nella ripresa hanno mostrato un calo e rischiato oltremisura di non vincere il match dopo aver sfiorato il 3-0 ed il relativo colpo del ko nel finale di primo tempo evidenziando un momento negativo di Tutino che anche oggi non ha convinto. Soprattutto in fase di finalizzazione. Le note positive arrivano dagli esterni Sala e Buttaro, ancora una volta sono stati all’altezza della situazione.

Sala è entrato nelle azioni dei gol e ha creato numerosi pericoli. Buttaro, dal canto suo, sembra essere rigenerato ed anche in fase offensiva si è fatto vedere con una buona intuizione. Confermata, comunque, la buona prestazione di Como. Il centrocampo ha arginato ma ancora una volta ha prodotto poco o nulla in fase di proposizione. La vittoria aiuta a lenire le problematiche del gioco ma le criticità, in alcune occasioni, sono affiorate.

A 180 minuti dalla fine del campionato i rosa hanno il destino nelle loro mani. A Cagliari però mancherà Brunori, diffidato ed ammonito nel corso della prima frazione con la Spal, e servirà certamente solidità e concretezza senza distrazione alcuna. Poi finale in casa col Brescia. Tutto può ancora succedere ma nel frattempo la squadra allenata da Corini si gode il momentaneo approdo tra le prime otto.

Le scelte di Corini, stesso 11 iniziale di Como

Eugenio Corini va avanti – come aveva ampiamente preannunciato – col 3-5-2. Il tecnico conferma la squadra che è scesa in campo a Como e che ha pareggiato 1-1. E quindi Buttaro in avvio sulla destra, Sala sulla corsia sinistra, a centrocampo, Segre, Gomes e Verre. In avanti Tutino al fianco di Brunori dal 1′ minuto.

Segre impegna Alfonso

La prima occasione del match è di marca rosanero: al 3′ Tutino sulla sinistra serve Segre che impegna Alfonso con una botta dal limite dell’area di rigore. La sfera è ben indirizzata e la conclusione è potente ma altrettanto centrale ed il portiere ospite devia in angolo.

La Spal risponde al 5′: Rabbi serve Maisto che è pronto a tirare. Pigliacelli blocca senza affanno.

Rosanero vicini al gol al 10′ con Brunori che addomestica bene un lancio di Gomes eludendo la difesa ma calcia alto a tu per tu con l’estremo difensore ospite. Il guardialinee aveva però fermato il gioco. In caso di gol probabilmente sarebbe stato oggetto di revisione al Var.

Autogol di Meccariello, Palermo avanti in match noioso

Alla mezz’ora arriva la fiammata in una partita che col passare dei minuti è diventata noiosa. Il Palermo passa in vantaggio con un’autorete di Meccariello che aveva segnato nell’1-1 dell’andata. La rete dei rosanero è confezionata però da Sala, bravissimo a vincere il contrasto in area avversaria ed a servire Brunori. Il numero 9 controlla molto bene liberandosi del marcatore diretto ed in diagonale dal limite dell’area piccola supera Alfonso. Sulla linea rimpallo sfavorevole per Meccariello che devia in porta la rete.

Palermo in vantaggio sulla Spal ma match decisamente noioso. Al 34′ Meccariello sfiora una nuova autorete. Il pericolo arriva dalla sinistra grazie ancora una volta a Sala che crossa in mezzo ed interviene il capitano degli spallini che devia in corner con la sfera pericolosamente vicina allo specchio di porta.

Brunori raddoppia

E’ il preludio del raddoppio dei siciliani. Che arriva al 35′ sugli sviluppi del calcio successivo, interviene Segre di tacco, la sua deviazione è pericolosissima ma Alfonso è miracoloso ma non può allontanare più di tanto la palla che balla vicino alla linea di porta. Irrompe Brunori che di testa appoggia in rete per il 2-0 del Palermo.

Subito dopo il bomber del Palermo viene ammonito. E’ diffidato: salterà la partita di Cagliari.

Tutino si divora il 3-0, Buttaro vicino al tris

Il Palermo potrebbe calare il tris poco prima della fine del primo tempo. Un lancio lunghissimo è preda di Brunori che controlla molto bene e, sull’uscita disperata di Alfonso, serve Tutino un pallone che deve essere soltanto spinto a porta vuota. L’attaccante numero 7 però spara alto a porta sguarnita.

Poco dopo anche Buttaro sfiora il 3-0. Sala, uno dei migliori in campo, se non il migliore, continua a dominare sulla fascia sinistra e mette in mezzo un traversone che è preda di Buttaro. Il terzino destro prende il tempo a Tripaldelli ed anticipa Alfonso ma la conclusione in spaccata esce fuori di poco.

La Spal è tramortita ma prova ad accorciare le distanza. La prima frazione si chiude con Maisto che impegna Pigliacelli.

Spal con due sostituzioni

Iniziano le sostituzioni. Massimo Oddo, tecnico della Spal, opera due cambi. Fetfatzidis entra per Rabbi, Tripaldelli lascia il campo per Dalle Mura.

Il Palermo non sfrutta il contropiede

Al 49′ il Palermo potrebbe segnare nuovamente. Tutino sfrutta uno spazio enorme e si invola in contropiede. A tu per tu con Alfonso prova a dare la sfera a Brunori ma il pallone viene intercettato in angolo.

La Spal dimostra di essere viva e su azione di angolo battuto da Fetfatzidis sfiora il gol della speranza con Varnier che gira il pallone di testa appena a lato.

La Spal accorcia

Gli spallini prendono in mano le redini del gioco provando a trovare la rete per dimezzare lo svantaggio. Varnier al 66′ ci riesce con una bella girata di testa su calcio d’angolo dalla destra di Fetfatzidis.

Primi cambi per Corini

Al 68′ Corini cambia due pedine. Tutino, il peggiore dei suoi, e Sala, il migliore dei suoi, lasciano il posto a Soleri ed al rientrante Aurelio.

Moncini sfiora il pareggio

Ma è ancora la Spal in attacco a capofitto alla caccia disperata del pareggio. Moncini al 70′ ci prova da fuori area con una bellissima conclusione a giro. La traiettoria batte Pigliacelli che non ci potrebbe arrivare. La sfera però è alta di poco.

Altri cambi, Brunori e Verre out

Prosegue la girandola di cambi. Al 77′ Corini mette nella mischia Vido e Broh al posto di Brunori e Verre. Oddo risponde con Puletto al posto di Maisto e Peda per Varnier, l’autore del gol spallino.

Ma il Palermo continua a faticare. Al 79′ Nedelcearu di testa su azione d’angolo pericoloso. Alfonso non trattiene ma poi è bravo ad anticipare Buttaro che era pronto per la deviazione sotto misura.

Oddo si gioca l’ultima carta e fa entrare l’attaccante palermitano La Mantia al posto di Rauti a 7′ dal ’90. Squadre stanche e ritmi spezzettati per le continue pause. Marconi in preda ai crampi, esce all’84’, al suo posto Bettella. I due tecnici hanno così esaurito i cambi. La Spal tenta con le ultime forze di affacciarsi in avanti per il pareggio senza però creare reali pericoli. Dopo 5 minuti di recupero Fabbri fischia la fine.

Palermo – Spal, il tabellino

Palermo – Spal

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Nedencearu, Marconi (dall’84’ Bettella); Buttaro, Segre, Gomes, Verre (dal 77′ Broh), Sala (68′ Aurelio); Brunori (cap.) (dal 77′ Vido), Tutino (68′ Soleri). Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Graves, Masciangelo, Orihuela, Valente, Damiani.

Spal: Alfonso; Fiordaliso, Varnier (dal 77′ Peda), Meccariello (cap.), Tripaldelli (Dalle Mura); Contiliano, Prati, Maisto (dal 77′ Puletto), Rabbi (dal 46′ Fetfatzidis); Rauti (83′ La Mantia); Moncini. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Brazao, Pomini, Celia, Murgia, Parravicini, Tunjov, Rossi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti di linea Mastrodonato (Molfetta) – Politi (Lecce). Quarto uomo Carrione (Castellammare di Stabia). Var: Di Bello (Brindisi). Avar: Camplone (Pescara).

Reti: al 30′ Meccariello (autorete), al 35′ Brunori, al 66′ Varnier

Note. Titoli emessi 20.918 (12.623 abbonati, inclusi i sottoscrittori dei mini-abbonamenti, ed 8.295 biglietti).

Ammoniti: Brunori (Palermo), Marconi (Palermo), Rauti (Spal), Puletto (Spal)

Recuperi: 3′ e 5′

Appuntamento su Blogsicilia con Rosaenero web & tv

Nuovo appuntamento su Blogsicilia.it e Stadionews24.it alle 14 di lunedì 8 maggio. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine facebook delle testate giornalistiche.

Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo. Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand. Conducono Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, e Fabrizio Vitale. Collegamenti con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Foto: Pasquale Ponente

Like this: Like Loading...