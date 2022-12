Serie B, secondo pareggio di fila per i rosanero

Secondo pareggio consecutivo per il Palermo che dopo aver impattato 0-0 in casa col Como giovedì scorso, fa 1-1 al Mazza con la Spal nella diciassettesima giornata del campionato di serie B. Una pareggio senza infamia e senza gloria che mantiene i rosanero nel limbo nonostante i 20 punti in classifica. Un brodino rosanero sotto la pioggia di Ferrara.

Sono i padroni di casa ad andare avanti con una bella rete su azione d’angolo di Meccariello che sorprende la retroguardia siciliana in apertura. Poco dopo la mezz’ora Brunori non sbaglia a tu per tu con Alfonso e piazza il diagonale del 2-2. Nella ripresa succede pochino con le due squadre che provano a rendersi pericolose ma a parte un paio di conclusioni da lontano c’è poco. Bravo Pigliacelli in un paio di interventi ma sia la Spal che il Palermo confermano le loro difficoltà a creare gioco ed a finalizzare efficacemente verso la porta.

Un pari che forse va meglio al Palermo che naviga sempre, però, nel limbo, in quattordicesima posizione. Brunori e compagni sono avvicinati dal Venezia che si impone 2-0 sul Cosenza e sono scavalcati dal Benevento vittorioso 1-0 sul Cittadella. Siciliani a +1 dalla zona play out ed a +3 dalla zona retrocessione

Più complicata, invece, la situazione della Spal che con 17 punti è in piena zona calda.

Corini sceglie il 3-5-2, Nedelcearu in campo nonostante il lutto

Il tecnico Eugenio Corini cambia e passa, almeno sulla carta al 3-5-2. Tre i centrali difensivi davanti a Pigliacelli: Marconi, Bettella e Nedelcearu. Il difensore romeno è stato colpito da un grave lutto, la scomparsa del padre, ma è rimasto tra i convocati e scende in campo. Linea di centrocampo a cinque con Sala e Valente esterni, Gomes, Stulac e Segre sulla mediana con il bosniaco regista. Brunori e Di Mariano. De Rossi propone anche lui il 3-5-2 ma fa molti cambiamenti in cerca della quadra sulle fasce Dickmann e Celia, sulla mediana Valzania, Murgia ed Esposito. In attacco La Mantia e Rabbi.

Di Mariano punge, la Spal passa con Meccarielo

Al 5′ Brunori scappa sulla destra mette in mezzo rasoterra per l’accorrente Di Mariano che incrocia e impegna Alfonso in angolo. La Spal preme, Stulac spazza maldestramente un pallone in calcio d’angolo al 9′ minuto e sull’azione di corner battuto da Esposito, irrompe Meccariello e buca centralmente la difesa rosanero intervenendo al volo nel cuore dell’area. In modo anche inspiegabile. Spal 1, Palermo 0.

Estensi padroni arrembanti

Ci si aspetta la reazione del Palermo che non arriva. La Spal sembra padrone del campo creando densità in avanti e qualche apprensione alla retroguardia rosa. Al 22′ La Mantia ha la palla del raddoppio ed in area riesce a colpire a botta sicura: Nedelcearu devia il pallone pericoloso in corner. Gomes sulla linea salva su Rabbi.

Brunori pareggia per il Palermo

Il Palermo prova a reagire prima con Brunori che non riesce nella deviazione su cross di Valente, poi Di Mariano spara alto dal limite dell’area. I rosa pareggiano con Brunori che servito in area da Di Mariano batte freddamente in diagonale Alfonso in uscita con la sfera che tocca il palo ed entra. Ottava rete in campionato per il bomber rosanero, il quinto in trasferta.

I rosa si distendono più agevolmente in avanti e provano a creare ulteriori occasioni ma sono pochi i sussulti. L’arbitro Di Bello dopo un minuto di recupero manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo in cui la Spal è stata più pimpante in avvio ed i siciliani si sono ricompattati dopo lo svantaggio ed hanno recuperato.

Ripresa, cambia De Rossi

In avvio di ripresa Daniele De Rossi opera due cambi. Tra i pali dentro Thiam al posto di Alfonso che ha accusato noie muscolari, fuori Peda per Fiordaliso in difesa. Corini lascia gli stessi undici che hanno iniziato la partita.

Padroni di casa più pericolosi in avvio ripresa

Al 47′ La Mantia anticipa tutti in area rosanero e raccoglie un pallone di Dickmann e lo gira subito verso la porta di Pigliacelli sparando alto.

Al 55′ Stulac ci prova su calcio di punizione da posizione centrale. La traiettoria è buona ma viene deviata in angolo. Successivamente, in contropiede Celia che serve Rabbi, l’attaccante è pronto al tiro ma Pigliacelli risponde presente, poi Dickmann spara a botta sicura non trovando lo specchio della porta.

Corini fa entrare Broh e Vido

Corini prova a cambiare ritmo in una ripresa ancora equilibrata ma senza particolari spunti offensivi per i suoi. Al 64′ doppia mossa: entrano Broh e Vido per Stulac e Di Mariano. Due minuti dopo Palermo vicino al gol con Brunori che di testa però non riesce ad angolare e Thiam blocca senza problemi.

De Rossi cambia ancora. Al 71′ doppio cambio: fuori Murgia e La Mantia dentro Zanellato e Rauti per provare a scuotere la squadra che non ha più creato troppi grattacapi alla retroguardia rosanero. Corini risponde ad un quarto d’ora dalla fine: fuori Segre, dentro Saric.

Vido gol, ma in fuorigioco

Il Palermo segna con Vido, ma è annullato per fuorigioco. Sala riceve la sfera in posizione leggermente avanzata rispetto alla linea difensiva, calcia prontamente e Thiam fa del suo peggio respingendo goffamente la conclusione dell’esterno rosanero sulla quale si avventa Vido che segna ma è tutto inutile.

Pigliacelli salva il Palermo

Subito dopo, siamo all’81’ Pigliacelli evita guai andando a deviare una conclusione dal limite di Celia che l’estremo difensore rosanero vola a respingere. De Rossi cambia ancora, entra Finotto al posto di Rabbi. Il tecnico rosanero invece dà spazio per gli ultimi 5 minuti a Soleri che rileva Brunori.

Spal-Palermo, il tabellino

Spal: Alfonso (dal 46′ Thiam); Peda (dal 46′ Fiordaliso), Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Valzania, Esposito (Cap.), Murgia (dal 71′ Zanellato), Celia; La Mantia (dal 71′ Rauti), Rabbi (dall’81’ Finotto). Allenatore Daniele De Rossi. A diposizione: Tripaldelli, Proia, Zanellato, Varnier, Zuculini, Arena, Maistro, Tunjov.

Palermo: Pigliacelli; Marconi, Nedecearu, Bettella; Sala, Gomes, Stulac (dal 64′ Broh), Segre (dal 75′ Saric), Valente; Di Mariano (dal 64′ Vido), Brunori (dall’85’ Soleri) (Cap.). Allenatore Eugenio Corini. A disposizione: Massolo, Pierozzi, Accardi, Floriano, Damiani, Devetak, Mateju.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti di linea: Bresmes (Bergamo) e Schirru (Nichelino). Quarto uomo: Gariglio (Pinerolo). Var: Prontera (Bologna). Avar: Longo (Paola).

Reti: Meccariello al 9′, Brunori al 32′.

Note. Ammoniti: Nedelcearu al 3′ (Palermo), Peda al 26′ (Spal), Esposito al 38′ (Spal), Brunori al 39′ (Palermo), Di Mariano al 42′ (Palermo), Rabbi al 45′ (Spal), Gomes al 60′ (Palermo), Segre al 62′ (Palermo)

Recuperi: 1′ e 3′.