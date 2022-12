Serie B, domenica 11 dicembre nuovo scontro diretto

Nuovo scontro diretto per il Palermo che questo pomeriggio alle 15 sarà impegnato al Paolo Mazza di Ferrara ospite della Spal per la diciassettesima giornata di andata del campionato di serie B.

I rosanero tornano in campo per la terza volta in sette giorni. Dopo aver battuto il Benevento a domicilio e pareggiato in casa giovedì dell’Immacolata, i siciliani si trovano di fronte la Spal in un match delicato. Il Palermo ha raccolto finora 19 punti, i ferraresi 16. Anche in questa sfida sarà vietato sbagliare.

Spal – Palermo, dove vederla in Tv e streaming

Il match tra Spal e Palermo sarà trasmesso, come di consueto, su Sky, Dazn ed Helbiz Live. Tutti e tre servizi a pagamento che daranno accesso alla visione del match via streaming sia su smart tv che, tramite le relative app, su Pc, tablet, smartphone con sistemi operativi iOS ed Android.

Lo streaming è possibile, dunque, grazie alle app di Dazn, Sky Go, ma anche su Now Tv e, appunto, Helbiz Live. L’applicazione è presente anche nelle console per videogiochi PlayStation ed Xbox.

Attesi circa un migliaio di tifosi rosanero

Al Paolo Mazza di Ferrara sono attesi circa un migliaio di tifosi del Palermo. Brunori e compagni, dunque, saranno accompagnati da un tifo non indifferente.

I convocati di Corini per la sfida alla Spal

Sono ventitré calciatori rosanero convocati in vista della gara contro la Spal. Eccoli ruolo per ruolo.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra di Bello

Diramate anche le designazioni arbitrali. L’internazionale Marco Di Bello di Brindisi dirigerà la sfida tra Spal e Palermo per il diciassettesimo turno della serie B. Lo ha reso noto l’Aia. I guardialinee saranno Bresmes e Schirru, il quarto uomo Gariglio. Al Var Prontera, suo assistente Longo.

Spal-Palermo manca in campionato da oltre 40 anni

Spal e Palermo si incrociano in campionato dopo 41 anni. L’ultima volta fu nella stagione 1981-1982 in serie B. Il 4 ottobre 1981 a Ferrara finì 1-1, il 28 febbraio all’allora Favorita finì 2-1 per i rosanero che al termine di quella stagione arrivarono settimi mentre i ferraresi retrocedettero in serie C1.