A Ferrara per fare punti, il Palermo è già pronto per la Spal, Corini ne convoca 23

Edoardo Ullo di

09/12/2022

Non c’è tempo di recriminare o di esultare. Sicuramente non c’è tempo per rifiatare e dopo il pareggio casalingo per 0-0 con il Como, il Palermo è già proiettato per la delicata sfida di Ferrara con la Spal. La squadra à partita nel pomeriggio per l’Emilia Romagna dove domenica, 11 dicembre, alle 15 affronterà gli estensi per la diciassettesima giornata del campionato di serie B.

Da uno scontro diretto all’altro

Il Palermo, dunque, è atteso ad una nuova sfida per la bagarre salvezza. Al Paolo Mazza, i rosanero cercheranno di ripetere quanto fatto di buono a Benevento la settimana scorsa. Contro i sanniti Brunori ha trovato il guizzo vincente. Spunto che non c’è stato ieri sera quando due volte nella stessa azione ha sfiorato la rete ma ha trovato prima il portiere dei lariani e poi un difensore a dire no ai suoi tentativi.

Il Palermo ha totalizzato finora 19 punti, mentre la Spal ne ha raccolti 16. Obbligatorio, dunque, non perdere perché Brunori e soci verrebbero risucchiati nelle zone ancora più scomode della bassissima classifica.

Anche la Spal è reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto, però, in trasferta al Curi con il Perugia che con Melchiorri ha fallito un rigore. In panchina la sfida a distanza tra Eugenio Corini per i rosanero e Daniele De Rossi per la Spal. Da quando è arrivato a Ferrara, l’ex campione del Mondo di Germania 2006 ha ottenuto un solo successo (5-0 al Cosenza) e poi tre pareggi ed altrettante sconfitte. A Perugia l’undici spallino ha evitato il quarto ko di fila.

Ieri Corini in conferenza stampa dopo la sfida con i lariani ha sottolineato l’importanza della sfida con la Spal sottolineando anche come la squadra sia “In salute”. Ed in oltre “Siamo pronti, a Ferrara con la Spal faremo punti”.

I convocati di Corini per la sfida alla Spal

Sono ventitré calciatori rosanero che nel pomeriggio sono partiti alla volta di Ferrara, in vista della gara contro la Spal in programma domenica alle 15. Eccoli ruolo per ruolo.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Spal-Palermo, arbitra di Bello

Diramate anche le designazioni arbitrali. L’internazionale Marco Di Bello di Brindisi dirigerà la sfida tra Spal e Palermo. Lo ha reso noto l’Aia. I guardialinee saranno Bresmes e Schirru, il quarto uomo Gariglio. Al Var Prontera, suo assistente Longo.

Palermo multato di 4.000 euro

Il giudice sportivo a sanzionato il Palermo con 4.000 euro di ammenda per le intemperanze dei suoi tifosi nella sfida di ieri sera con il Como. Queste le motivazioni: “Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, senza conseguenze lesive;

sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.