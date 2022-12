Serie B, spogliatoi, Segre "Avrei voluto esultare davanti ai tifosi"

Un pareggio ha il sapore di un’occasione persa: lo 0-0 tra Palermo e Como al Barbera nella sedicesima giornata del campionato di serie B è più utile ai lariani che non perdono contatto con il gruppo. I rosanero nel primo tempo hanno pressato tantissimo e nella ripresa sono calati di tono hanno sbattuto sulla difesa ospite ed hanno rischiato di perdere.

I tre punti però avrebbero permesso di fare un balzo in classifica al Palermo importante, allontanandosi con più forza dalla zona retrocessione e soprattutto ad una sola lunghezza dalla zona play off.

Corini “Primo tempo con personalità”

Eugenio Corini ha parlato nel dopo partita commentando la prestazione dei suoi elogiando la squadra soprattutto per quella che ha fatto vedere nella prima frazione dove un palo di Segre ed altre buone occasioni non sono state finalizzate.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo ed abbiamo giocato con personalità – osserva il tecnico – siamo stati incisivi, abbiamo tirato tante volte in porta ed è stato bravo il portiere. Nella ripresa non abbiamo avuto la stessa energia, si sono difesi più bassi. Ho provato a mettere forze fresche con tre cambi ma niente. Questo è un campionato equilibrato. Poteva diventare una grande occasione per vincere e poi è diventata una sfida equilibrata”.

“Dispiace che l’arbitro non sia stato chiamato dal Var”

C’è anche il possibile calcio di rigore su Matteo Brunori in pieno recupero tra gli argomenti trattati.

“Sul calcio di rigore penso che Matteo sia stato colpito – ha detto il tecnico – . Dispiace che l’arbitro che era vicino non sia stato richiamato dal Var visto che la scorsa volta in casa ci è stato tolto un gol ed un rigore”.

“A Ferrara faremo punti, la squadra sta bene”

E prosegue: “Oggi abbiamo concluso, i difensori ed il portiere sono stati bravi. Il secondo tempo è figlio della spesa fisica e mentale delle fatiche del primo tempo e di Benevento. Ho poi cambiato nella ripresa, il rammarico è non aver segnato nella prima frazione. La squadra sta bene e sono convinto che anche a Ferrara faremo bene”.

E sui cambi, che però non hanno inciso, Corini ha risposto: “Saric entrava dall’infortunio ed andava bene, Soleri è importante, Valente lo conoscete ed ha messo una palla importante in mezzo, Stulac ha provato il tiro. L’avversario difendendo più basso”.

Un gol nelle ultime quattro partite in casa. Corini ha sottolineato: “I presupposti ci sono stati, c’è stato un pizzico di sfortuna”

Ed infine: “Contento per Sala e per Bettella. Damiani molto bene. Ho provato con i cambi a dare l’imput ma non siamo riusciti più ad essere incisivi, abbiamo fatto densità e a volte vinci le partite se ti concedono un rigore al 94’. Ho chiesto a Video e Brunori di giocare vicini, e secondo me sono stati vicini, hanno lavorato bene, hanno concluso facendo una buonissima partita”.

Segre “Avrei voluto esultare davanti ai tifosi”

In sala stampa, nel dopo partita anche Jacopo Segre, centrocampista del Palermo autore dell’azione più pericolosa di tutto il match che ha fatto gridare al gol il pubblico rosanero “Peccato perché ho dato tutto per cercare di esultare davanti ai tifosi. Oggi sono stato sfortunato con tre occasioni, un palo e due vicine. Sarà per la prossima volta, facciamo di tutto per segnare. Il gioco è frutto del lavoro di tanto tempo che il mister ci chiede di provare. Abbiamo trovato un avversario tosto ma abbiamo giocato a calcio. Peccato che oggi non siamo riusciti a segnare”.