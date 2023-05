Serie B, Bari a Modena, dietro è bagarre play off e play out

Entra nelle fasi cruciali il campionato di serie B che in questo lungo fine settimana celebra la 36ma giornata. Archiviata la promozione del Frosinone che sarà ospite del Pisa, tutto il resto è ancora da decidere. Dalla seconda promossa – ed il Genoa potrebbe esultare – alla zona retrocessione con Benevento che si gioca le ultime possibilità di evitare la retrocessione diretta.

Ed è bagarre in chiave play off e play out. Giusto ricordare come ieri – 4 maggio – il Tribunale Federale ha inflitto altri 4 punti di penalizzazione alla Reggina ed uno – accettando il patteggiamento – al Parma. La classifica è cambiata col Parma sceso al sesto posto a quota 51 con gli stessi punti del Cagliari e la Reggina a 42 (a fronte di 49 conquistati sul campo) ed in 14ma posizione con 4 lunghezze da recuperare dalla zona play out ed altrettanti dall’ottavo posto che vale gli spareggi per la promozione in massima serie.

Apre Perugia-Cagliari

L’anticipo del 36mo turno vede la sfida del Curi tra il Perugia ed il Cagliari che si gioca venerdì 5 maggio alle 20.30. Match tra due squadre motivate. I padroni di casa sono in pienza zona retrocessione al terzultimo turno con 36 punti ed i sardi quinti con 51 punti ed in piena lotta play off.

Ma gli ultimi risultati dicono che gli umbri sono in fase calante: solo 7 punti raccolti nelle ultime 10 partite ed una sola vittoria (a Cittadella). Gli ospiti, pur non brillando troppo hanno invece perso una sola partita nelle ultime dieci (a Parma) per raccogliere 3 vittorie e 6 pareggi.

Cittadella-Benevento per la salvezza, Cosenza riceve Venezia

La bassa classifica propone partite importanti. Alle 14 di sabato 6 maggio il Cittadella riceve il Benevento, ultimo in classifica. Sia i veneti che le Streghe hanno l’imperativo di vincere. Con i tre punti i padroni di casa continuerebbero a navigare fuori – sia pure per poco – dalla zona pericolo. Gli ospiti, invece, se non dovessero vincere direbbero molto probabilmente addio alla cadetteria con due giornate di anticipo: 6 punti di distacco dal trittico formato da Cosenza, Brescia (con queste due che farebbero i play out per classifica avulsa) e Cittadella sono tantissimi da recuperare e senza una vittoria sarebbe una distanza impossibile da colmare.

Il Cosenza con l’acqua alla gola non può sbagliare; il Venezia col vento in poppa può sognare i play off. Al San Vito – Gigi Marulla due formazioni a caccia dei tre punti.

Due formazioni in forma. I silani con 15 punti raccolti nelle ultime 10 si sono rimessi in corsa a pieno titolo per la salvezza diretta; i lagunari, invece, hanno con 17 punti totalizzati quasi un cammino da play off. E tre vittorie consecutive col 5-0 rifilato al Modena nel turno scorso con quaterna di Pohjanpalo, capocannoniere con Lapadula, sono un ottimo biglietto da visita.

Il Genoa riceve l’Ascoli e vede la A, Bari a Modena per non mollare

La 36ma giornata potrebbe regalare un altro verdetto definitivo. Se il Genoa dovesse battere l’Ascoli al Luigi Ferraris ed il Bari non dovesse vincere a Modena, i Grifoni festeggerebbero la serie A.

A Genova preparano la festa per il ritorno in massima serie dopo una stagione di purgatorio in B. L’Ascoli però è pronto a rovinare i piani dei rossoblu di Gilardino. Ai marchigiani, però, ottavi in classifica, servono punti per continuare a mantenere il posto nella griglia play off.

Il Bari va a Modena per non mollare. Quasi certi del terzo posto gli uomini di Mignani puntano a vincere per mettere sotto pressione il Genoa e, magari approfittare di qualche passo falso dei Grifoni. Il Modena però ha tante motivazioni per cercare i 3 punti. In primis continuare a lottare per i play off che distano due sole lunghezze. E poi c’è da riscattare il bruttissimo 5-0 subito a Venezia e tornare al successo dopo 4 turni di astinenza.

Il Pisa deve vincere per i play off, Sudtirol a Terni

Scrollarsi il periodo negativo e tornare a vincere per non uscire dalla zona play off. Il Pisa riceve all’Arena Garibaldi il già promosso Frosinone. Non sarà un match facile ma i toscani potrebbero sfruttare un eventuale senso di appagamento del Frosinone. I laziali di Fabio Grosso dal canto loro, potrebbero cercare i tre punti per continuare a navigare in prima posizione.

Ternana e Sudtirol si sfidano al Libero Liberati. Gli umbri cercano di sfruttare il fattore campo e cogliere una delle ultime chance per la corsa ai play off. Periodo non positivo per le Fere: 9 punti conquistati nelle ultime 10 giornate.

Il Sudtirol cerca l’intera posta per evitare gli attacchi di Parma e Cagliari e conservare la quarta posizione. Nelle ultime cinque giornate la matricola guidata da Pierpaolo Bisoli ha perso due volte e pareggiato tre e sembra aver rallentato pur comunque mostrando solidità.

Reggina-Como è un match da tante incognite. I padroni di casa sono protagonisti della nuova sentenza del Tribunale Federale che ha inflitto ulteriori 4 punti di penalizzazione che di fatto hanno messo la squadra di Inazaghi nell’oblio della classifica. In una posizione equidistante dalla zona per gli spareggi per la A e le sabbie mobili. Tuttavia gli Amaranto non possono certamente sentirsi tranquilli e questo dovrebbe spingerli a vincere.

Il Como con 3 lunghezze di distacco dalla zona play off e 5 dai play out può ancora ambire ad un posto al sole. Ma al tempo stesso può fare l’ultimo sforzo per la salvezza diretta.

Palermo riceve la Spal per agguantare i play off

Sabato 6 maggio alle 16.15 il Palermo riceve al Barbera la Spal. I rosanero (una vittoria nelle ultime 12 giornate) vogliono tornare al successo per tornare a dire la loro nella lotta ad un posto per gli spareggi. Una bagarre che riguarda sette squadre racchiuse in tre punti in lotta per gli ultimi due posti disponibili dando per certo che Parma e Cagliari siano già certe – anche se non aritmeticamente – della qualificazione alla fase successiva. Il Palermo è reduce da due pareggi consecutivi con Benevento e Como e da tre match subisce rimonte (a Venezia è stato ko, ndr).

Di fronte però ci sarà la Spal che con 35 punti naviga in acque bruttissime. I ferraresi sono penultimi ma ancora a distanza “periscopica” per raggiungere quantomeno i play out lontani 3 punti.

Nel posticipo Parma e Brescia

Parma e Brescia di fronte nel posticipo di domenica. La sfida si gioca domenica 7 maggio alle 16.15 al Tardini. I ducali devono vincere per mantenere almeno al sesta posizione. Le Rondinelle, resuscitate da un mese a questa parte con 10 punti conquistati nelle ultime quatto partite, cercano punti per uscire dai play out e volare in zone meno impervie. Non sarà semplice ma le motivazioni non mancheranno.

Serie B, il programma della 36ma giornata

Venerdì 5 maggio

Perugia – Cagliari alle 20.30

Sabato 6 maggio

Cittadella – Benevento alle 14

Cosenza – Venezia alle 14

Genoa – Ascoli alle 14

Modena – Bari alle 14

Pisa – Frosinone alle 14

Reggina – Como alle 14

Ternana – Sudtirol alle 14

Palermo – Spal alle 16.15

Domenica 7 maggio

Parma – Bresci alle 16.15

Classifica aggiornata

Frosinone 71 punti; Genoa* 67; Bari 61; Sudtirol 54; Cagliari e Parma* 51; Pisa ed Ascoli 46; Venezia e Palermo 45; Modena 44; Como e Ternana 43; Reggina** 42; Cittadella, Brescia e Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Marcatori

Classifica: Gianluca Lapadula (Cagliari) e Joel Pohjanpalo (Venezia) 17 gol; Walid Cheddira (Bari) 16; Matteo Brunori (Palermo) 15, Samuele Mulattieri (Frosinone) 12.