Decisivo il goal del palermitano Santo D'Angelo

Niente da fare. Il Palermo ha perso al Partenio e si è interrotto così il sogno di tornare in Serie B. Fatale il goal del palermitano Santo D’Angelo e, al contempo, la posizione maturata nella stagione regolare. L’Avellino, infatti, ha avuto la meglio grazie al suo terzo posto.

La prima occasione del match è stata di Mamadou Kanoute al 9° ma il tiro è stato parato in calcio d’angolo da Francesco Forte. Al 25° bel calcio di punizione tirato da Salvatore Aloi con respinta efficace di Alberto Pelagotti.

Al 33° il vantaggio dell’Avellino con il palermitano Santo D’Angelo su assist di Riccardo Maniero. Al 42° il primo cartellino giallo della partita, mostrato ad Aloi. Poco dopo conclusione alta di Nicola Valente.

Nel secondo tempo, pronti, via e traversa di Kanoute. Al 60°, poi, nuova occasione per il Palermo con Roberto Floriano, la cui conclusione è stata parata in calcio d’angolo dal numero uno irpino. Dieci minuti il tentativo, anche questo fallito, di Valente.

Tuttavia, nella ripresa si è giocato davvero poco a causa dell’atteggiamento stucchevole dell’Avellino che ha perso tempo ogni qual volta ne ha avuto la possibilità. Nel secondo tempo, infatti, il gioco effettivo è stato davvero scarso. La Serie C, purtroppo, è soprattutto questo.

GLI ALTRI PLAY OFF

Bari – Feralpisalò 0-0

Modena – Albinoleffe 0-2

Renate – Matelica 1-1

Sudtirol – Pro Vercelli 2-1

Passano il turno, oltre all’Avellino, anche Feralpisalò, Albinoleffe, Renate e SudTirol. Ai quarti di finale ci saranno gli esordi di Alessandria, Catanzaro e Padova.

Foto da Palermo F.C. (Facebook).