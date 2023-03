Automobilismo, il giovanissimo pilota marinese in evidenza

Nessun timore reverenziale. Tanta emozione ma energia nella giusta direzione. Va subito a punti il pilota di Marineo Gabriele Minì al suo debutto nel campionato Fia Formula 3 in Bahrain conquistando una pole position da sogno e chiudendo gara 2 in ottava posizione.

Il non ancora diciottenne pilota della scuderia britannica Hitech Pulse-Eight, aveva fatto molto bene nei test pre-stagionali effettuati prima a Jerez e poi proprio in Bahrain a febbraio.

E sullo stesso circuito che lo aveva visto tra i protagonisti Minì ha stupito il grande pubblico internazionale già nelle prove libere del venerdì centrando il secondo miglior tempo superato da appena 72 millesimi dal brasiliano Gabriel Bortoleto della Trident.

Pole Position per Gabriele Minì

Il capolavoro di Gabriele Minì, che nelle settimane scorse è stato ufficializzato nel programma Junior Alpine, arriva nelle prove cronometrate. Per lui il crono di 1’47”055 che gli vale la pole position grazie a 57 millesimi di vantaggio su Bortoleto. E prima pole di un Italiano nel Fia Formula 3 da Spa 2021. L’ultimo fu Lorenzo Colombo che partì davanti a tutti per l’inversione della griglia e non per il tempo staccato sul giro.

Col nuovo corso del prestigioso campionato iridato è il primo driver italiano a mettere tutti in fila grazie al crono.

Gara 1 lontano dalla zona punti

Nella prima delle due gare in programma, Minì parte dal dodicesimo posto, ovvero dalla sesta fila. Allo start c’è uno stallo che gli fa perdere posizioni. Parte la rimonta che si conclude col 18° posto su 29 partenti.

In Gara 2 ottime cose ed ottava piazza

Nella seconda corsa del palinsesto, il pilota marinese non parte benissimo dalla pole position e perde due posizioni. Tuttavia al quarto giro riesce a recuperare una piazza superando lo svizzero Gregorie Saucy della Art Grand Prix. A quel punto si getta all’inseguimento di Bortoleto riducendo il gap.

Poi safety car per un contatto tra due monoposto. Alla ripartenza, all’11° dei 22 giri in programma, Minì balza al comando ma la direzione di gara infligge 5 secondi di penalità per essere partito da una posizione irregolare (poco spostato sulla sinistra) sulla griglia di partenza.

Per vincere Minì avrebbe dovuto accumulare un distacco cronometrico di oltre 5 secondi. Continua la sua rincorsa che lo avrebbe potuto portare sul gradino più basso del podio ma all’ultima tornata la monoposto di Tommy Smith si gira, la direzione di gara opta per la safety car. In pratica si congelano le posizioni ma i tempi si riducono ed il pilota palermitano deve accontentarsi dell’ottavo posto chiudendo per primo fisicamente sotto la bandiera a scacchi.

Primi punti per Gabriele Minì nel Fia Formula 3

La prestazione è però incoraggiante e dal primo weekend iridato arrivano 6 punti in dote: 2 conquistati per la pole e 4 per il piazzamento in Gara 2 che ha un punteggio più alto rispetto a Gara 1.

Minì nella sua brevissima carriera sulle monoposto ha conquistato nel 2020 un titolo italiano di Formula 4 al suo debutto.

Nel 2021 il suo esordio in Formula Regional europea con la settima posizione in classifica generale mentre lo scorso anno ha conquistato il secondo posto con tre vittorie, tre secondi posti e nove podi complessivi andando a punti in 16 gare su 20.

Vanta anche un quarto posto nella Formula Regional asiatica Middle East nel 2022 con 2 successi, e due secondi posti come migliori risultati nella serie.

Il calendario, prossimo appuntamento a Melbourne

Il campionato Fia Formula 3 riprende il 2 aprile a Melbourne col Gp d’Australia, seconda tappa della serie iridata.

Poi tappe ad Imola, a Montecarlo, a Barcellona, al Red Bull Ring allo Spielberg, a Silverstone, a Spa Francorchamps ed a Monza (1-3 settembre) per l’ultimo doppio appuntamento dei 10 in programma.