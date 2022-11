Serie B, 38 gol finora, vicino a Nestorovski

Vernazza, Bercellino, Radice, Toni, Miccoli e… Brunori. Tutti attaccanti prolifici amati che hanno fatto le fortune del Palermo. Il presente ed il passato si fondono leggendo questi nomi. Nel 3-2 subito dai rosanero a Cosenza, c’è comunque una notizia buona: la doppietta di Matteo Brunori fa entrare il bomber nella storia del club che lo scorso 1 novembre ha festeggiato i 122 anni.

Lo rende noto il club siciliano sui social. Questo il messaggio: “Con la doppietta siglata contro il Cosenza, Matteo Brunori entra a far parte dei migliori 10 marcatori nella storia del Palermo

Non vediamo l’ora di vederti esultare ancora tante volte con le mani alle orecchie verso la curva e di eguagliare tanti altri record in maglia rosanero. Sei nella storia Mattè”.

Brunori nella top ten dei marcatori del Palermo con 38 gol

Il numero 9 è nella top ten della classifica dei marcatori di tutti i tempi toccando quota 38. Se avesse siglato anche il rigore al 90′ fermato dai guantoni di Marson, guarda caso ex Palermo, avrebbe raggiunto Ilija Nestorovski che ha vestito la maglia del club di viale del Fante dal 2016 al 2019 ed è stato l’ultimo bomber in doppia cifra in serie A dei rosa.

Umberto Di Falco che ha firmato 41 reti, Daniele Di Maso e Silvino Bercellino a quota 42 sono nel mirino.

Un po’ più distante è Gaetano Troja 48 gol ed in molti tifosi rosanero sperano in questo aggancio: significherebbe un’altra annata strepitosa dopo quella della scorsa stagione chiusa con 29 gol in serie C (25 nella stagione regolare e 4 nei play off).

Toni, Vernazza, Radice e l’irraggiungibile Miccoli

Più distanti altri miti del tifo rosanero. Luca Toni che tra il 2003 ed il 2005 ha siglato 51 reti: 30 in serie B, 20 in A ed una in Coppa Italia. Santiago Vernazza tra il 1957 ed il 1960 siglò 54 reti tra serie A e B. Carlo Radice, tra il 1929 ed il 1933 firmo la bellezza di 62 gol.

Al primo posto c’è Fabrizio Miccoli che nei suoi 81 messi a segno tutti tra serie A, Coppa Italia ed Europa League tra il 2007 ed il 2013, ha scritto tra le pagine più gloriose della recente storia del Palermo.

I numeri di Brunori in questa stagione

Matteo Brunori è il capocannoniere del Palermo anche in questo scorcio iniziale di serie B 2022-2023. Ha siglato finora 6 reti ed attualmente nella classifica marcatori è al secondo posto assieme a Massimo Coda del Genoa dietro a Walid Cheddira del Bari con le sue 9 reti. Il bomber ha pure segnato una tripletta in Coppa Italia, il 31 luglio scorso, alla Reggiana nel turno preliminare. Col Palermo sta vivendo la migliore stagione in serie B della sua carriera personale: ha già doppiato il suo record di marcature in cadetterie che era fermo a 3 con la Virtus Entella nella stagione 2020-2021.