Calcio Catania a rischio penalizzazione, ultimo giorno per pagare gli stipendi

Redazione di

15/07/2020

Il Catania rischia una nuova penalizzazione, stavolta da scontare nel prossimo campionato di Serie C. Entro oggi, infatti, come riportato su La Sicilia, se non si dovesse procedere al pagamento degli stipendi, la squadra etnea potrebbe cominciare la prossima stagione con un -2 in classifica. In relazione a ciò, pare che l’amministratore unico Gianluca Astorina sia stato impegnato fino alla tarda notte di ieri a sbloccare delle somme in possesso della società. Il Catania Calcio, per evitare la penalizzazione, deve presentare la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e saldare i pagamenti degli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020.

