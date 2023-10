Il calcio siciliano è da sempre una fucina di club che hanno fatto la storia delle più importanti competizioni nazionali di questo sport, scrivendo anche alcune delle più belle pagine della Serie A.

Nonostante gli alti e i bassi vissuti a causa di questioni societarie, il calore degli isolani si sposa benissimo con il pallone e ogni angolo della Regione può vantare club con una grande tradizione e un grande seguito di pubblico.

Ecco una panoramica dei club più blasonati della storia del calcio in Sicilia.

Akragas

L’Akragas è la squadra di calcio della meravigliosa città di Agrigento. Il club è nato negli anni ‘30 e ha vissuto i momenti migliori negli anni ‘60 e ‘80 con degli ottimi campionati di serie C. Dopo numerosi fallimenti societari la squadra rinasce nel 2018, nel 2019 poi, viene rilevata dall’ex presidente Giovanni Castronovo centrando una grande promozione in serie D.

Sicula Leonzio

La Leonzio è il club di Lentini (Siracusa), ha una storia centenaria che parte nel 1909 e può vantare ben 5 partecipazioni alla terza serie del calcio italiano (ora Serie C). Oggi milita in Eccellenza.

Giarre

Altro team storico del calcio siciliano è il Giarre, dal nome della sua città in provincia di Catania. Conto ben 8 partecipazioni ai campionati professionistici (2 di Serie C2 e 6 di C1) a cavallo tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90. Oggi partecipa al campionato di Prima Categoria.

Licata Calcio

Il calcio a Licata (provincia di Agrigento) nasce nel 1931 quando un gruppo di studenti si innamora questo sport grazie ai marinai svedesi che erano in Sicilia per caricare lo zolfo (da qui i colori sociali giallo e blu). Gli anni migliori sono stati quelli della gloriosa serie B tra l’88 e il ‘90.

Acireale

Anche la squadra di calcio dell’Acireale ha una grande tradizione, indimenticabili sono i due derby vinti in serie B contro il Palermo nei primi anni ‘90. Poi una serie di saliscendi tra C1 e C2. Oggi gioca in Serie D.

Trapani

Il Trapani è la 79esima squadra italiana secondo quella che la Federcalcio italiana definisce la “tradizione sportiva della città”, ossia il punteggio risultante dalle partecipazioni e dai titoli vinti nei campionati professionistici. Nasce nel 1905, oggi disputa il campionato di Serie D ma ha vissuto anni splendidi tra serie B, C1 e C2.

Siracusa

Anche il Siracusa milita attualmente in Serie D, ma ha alle spalle una gloriosa storia fatta da 7 partecipazioni al campionato di B e ben 50 in serie C. Restano nella memoria le splendide vittorie contro Catania e Messina nel 2016/2017.

A.C.R. Messina

Entriamo nella top 3 dei club di calcio siciliani più blasonati con il Messina. Fondata nel 1900, la squadra attualmente disputa il campionato di serie C, ma nella sua storia vanta 32 partecipazioni alla serie B e ben 10 stagioni in Serie A, dove negli anni 2000 ha raggiunto l’apice con il settimo posto in campionato nel 2004/2005 quando in panchina c’era l’iconico coach Bortolo Mutti e in campo i vari Di Napoli, Amoruso, Zampagna, Aronica, D’Agostino e Giampà, capaci di battere il Milan a San Siro per 2 a 1 e la Roma in casa per 4 a 3.

Catania

E come non citare “l’Elefante”. Anche il Catania milita attualmente in serie C, ma ha preso parte al massimo campionato più volte rispetto al Messina, 17 in totale. Indimenticabili sono stati i primi anni 60, gli anni del Clamoroso al Cibali, ma anche gli anni 2000, gli anni d’oro di Pietro Lo Monaco e Antonino Pulvirenti che hanno visto la presenza del Catania in Serie A per ben 8 anni di fila (2006-2014). Da Catania sono passati grandi campioni come Diego Pablo Simeone (da allenatore), il Papu Gomez, Maxi Lopez, Legrottaglie, Izco, Mascara, Ledesma e così via.

Palermo

Sempre secondo la classifica della “Tradizione Sportiva della FIGC”, il Palermo è la squadra più blasonata di Sicilia (18esimo posto in Italia) con 29 campionati di Serie A, 46 di B e 13 tra C, C1 e C2. I rosanero hanno raggiunto i migliori risultati in campionato tra il 2005 e il 2010, quando alla guida c’era l’iconico Presidente Zamparini. In quegli anni, il Palermo è arrivato per ben 3 volte in quinta posizione disputando anche diversi match europei. Tra i campioni passati dal capoluogo siciliano è impossibile non citare i vari Edinson Cavani, Fabrizio Miccoli, Josip Ilicic, Paulo Dybala, Luca Toni, Fabio Grosso e Andrea Barzagli.