Nuovo acquisto per la società rosanero

È ufficiale. Michele Somma è un nuovo calciatore del Palermo F.C.. Ne ha dato notizia la stessa società di viale del Fante sul sito ufficiale.

Per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. «A Michele, che ha già svolto il primo allenamento con i compagni, i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero».

Michele Somma (nella foto, dal sito del Palermo), classe 1995 (25 anni), è nato a Salerno ed è un difensore centrale che usa il piede destro. È alto un metro e 82 centimetri. Secondo Transfermarkt.it ha un valore di 400mila euro.

Somma ha vestito le maglie di Deportivo La Coruña (Spagna), Bari, Brescia, Roma ed Empoli. Nella Liga2, la Serie B spagnola, Somma ha totalizzato 24 presenze e 2 reti. Ha giocato, invece, 60 partite nella cadetteria italiana. Inoltre, per due volte è sceso in campo in Serie A.

Somma ha anche vestito la maglia dell’Under 21 per 2 volte (esordio agosto 2015) e per 9 volte quella dell’U20.