Campagna abbonamenti Palermo oltre quota 10.000, vendita prorogata fino al 4 settembre

Serie B, altre tre settimane per acquistare le tessere stagionali

Sono oltre 10.000 le tessere stagionali vendute per le partite casalinghe del Palermo in serie B 2022-2023. Lo rende noto il club di viale del Fante che al tempo stesso comunica che la campagna abbonamenti è stata prorogata fino alle 23.59 del 4 settembre. Gli appassionati avranno così altre tre settimane per sottoscrivere gli abbonamenti.

Chi sottoscriverà un abbonamento entro quel giorno avrà “perso” soltanto la sfida con il Perugia che si giocherà, come è noto, sabato 13 agosto, e farà in tempo a seguire le restanti 18 partite interne al Renzo Barbera a partire dal big match col Genoa.

Campagna abbonamenti Palermo, obiettivo raggiunto

L’auspicio iniziale del presidente Dario Mirri all’apertura delle vendite era quello di arrivare a quota 10.000 e superare questo traguardo. Ripetere quanto registrato nella stagione 2019-2020 che sancì la rinascita del calcio nel capoluogo siciliano quando in serie D vennero sottoscritte quasi 10.500 tessere.

Con la proroga al 4 settembre questo risultato dovrebbe essere ampiamente superato. Ad ogni modo la società rosanero si trova ai primi posti in classifica per numero di abbonati in Italia ed a ridosso dei primi 10 club di serie A. Mentre in cadetteria, il Palermo è al secondo posto dietro al Genoa.

Il club ha deciso di prorogare il termine per l’acquisto dell’abbonamento. Sarà infatti possibile procedere nei punti vendita Vivaticket e online su Vivaticket.it fino alle 23.59 del giorno 4 settembre, senza alcuna interruzione di servizio a partire da oggi, con le stesse tariffe rese disponibili finora.

Prorogata la convenzione Unipa

Prorogata anche la convenzione con Unipa: tutti gli studenti in possesso di Unipa Card potranno godere di una tariffa scontata per la sottoscrizione degli abbonamenti, ovvero la stessa prevista per la fase di prelazione. Tale tariffa è riservata anche a docenti e personale Unipa.

Tali tessere stagionali potranno essere sottoscritte fino al 4 settembre esclusivamente in presenza presso il punto vendita speciale dello stadio Renzo Barbera (dalle 10 alle 18, orario continuato), esibendo la propria Unipa Card (studenti) o il cedolino comprensivo di dati personali (docenti e personale Unipa).

Cappellino per gli abbonati

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino ufficiale di colore rosa o nero a scelta, dedicato alla stagione in corso e riservato esclusivamente agli abbonati, non disponibile alla vendita. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

La consegna delle tessere continuerà seguendo le procedure attualmente adottate, cioè con ritiro dopo 72 ore dalla sottoscrizione, presso il botteghino Sud dello Stadio Renzo Barbera, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle 10 alle 14.

Abbonamenti Palermo, le tariffe

Ecco nel dettaglio le tariffe per gli abbonamenti. Tariffe particolari per gli Under 18 ed Over 65. Si parte dai 190 euro per le curve ai 1500 euro per la tribuna sostenitori.

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Ed inoltre Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).