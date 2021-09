Si è disputata una sola regata valida. domani, 18 settembre, giornata decisiva

Poco vento a Mondello oggi, si è disputata solo una prova del campionato

D’Albertas vola al comando grazie ad un nuovo piazzamento in top five

Negri in difficoltà, non ha concluso la regata ed è sprofondato in quindicesima posizione

Bruni (Lauria) è risalito in seconda posizione può lottare per il titolo

Eolo fa i capricci a Mondello. Poco vento ed una sola regata valida disputata dalla flotta dei 57 velisti in gara nella seconda giornata dei campionati italiani Dinghy 12p organizzati dal Circolo della Vela Sicilia.

Ne consegue una classifica provvisoria rivoluzionata con il campione italiano in carica Vittorio D’Albertas che grazie al quinto posto conquistato oggi, balza in testa.

Classifica rivoluzionata

Il portacolori del Csv Santa Margherita Ligure ha sfruttato la sua costanza e con i suoi 13 punti complessivi risulta essere il migliore dopo tre prove. Ne manca una per formalizzare il risultato. E domani sarà la giornata decisiva. Per lui sarebbe la quinta affermazione.

A contendergli la lotta al titolo il siciliano Ubaldo Bruni (Roggero di Lauria) che oggi è risalito al secondo posto grazie ad una 13° posizione conquistata. Complessivamente ha totalizzato 18 punti. Bruni è stato vicecampione nel 2007 a Sanremo ed ha chiuso al terzo posto la kermesse tricolore a Monfalcone nel 2016.

Insegue a breve distanza Marco Dubbin (Cv Toscolano Maderno) sul podio virtuale con 20 punti grazie alla vittoria della regata odierna.

Stessi punti, e stessi piazzamenti per Vincenzo Penagini (Yc Italiano), oggi decimo ma ieri nono nella prima regata e primo nell’altra.

Scende in sesta piazza Enrico Patrone del Circolo Velico Cogoleto con 33 punti ed oggi in difficoltà. Dopo aver vinto, infatti, la prima prova ed aver centrato l’ottava posizione nella seconda di ieri, oggi ha chiuso 24°. Tutto, quindi, può ancora succedere.

Negri in difficoltà

Enrico Negri, Av Alto Verbano, primo alla giornata inaugurale grazie a due secondi posti non è riuscito a concludere la sua prova. Questo lo porta in quindicesima posizione assoluta con un punteggio complessivo di 62 punti. Negri puntava fino ad oggi al quarto titolo italiano dopo quelli conquistati nel 2009 (a Palermo) e nel 2017 e 18.

Paola Randazzo mantiene la vetta tra le donne

È sempre Paola Randazzo, portacolori del Circolo della Vela Sicilia, a comandare la graduatoria femminile. Grazie al 27° posto di oggi è in quattordicesima posizione nella classifica generale con 57 punti e 5 lunghezze di vantaggio su Negri.

Francesca Lodigiani (Cv Santa Margherita Ligure) è seconda con 72 punti, terza Maria Elena Balistrieri (Cn Chioggia) più attardata con 107 punti.

Domani giornata decisiva

Potrebbe essere domani la giornata decisiva per l’assegnazione dell’ottantaseiesimo titolo nazionale della categoria dei Dinghy 12p. Alle 13 il primo avviso di regata. Se domani non dovessero disputarsi prove valide, domenica ci sarà il recupero.

Gli altri trofei in palio

Il Campionato Italiano Dinghy12P – Trofeo Angelo Randazzo assegnerà oltre che il titolo italiano assoluto anche il titolo di campione Italiano Dinghy 12P Classico e i Trofei Perpetui Challenge: Coppa Barone Girolamo Vannucci al primo assoluto in classifica generale; Trofeo Francesco Bariffi al primo concorrente con barca d’epoca veteran (costruita entro il 31/12/1975); Trofeo Silvio Gotuzzo al primo concorrente con barca Classica; Trofeo Daccà al primo timoniere under 28; Trofeo Guerrino Pifferi al primo concorrente della flotta del Garda; Trofeo Mario Catalano al primo equipaggio femminile italiano classificato; Trofeo Carlo Moschioni al primo concorrente della flotta del Lario.