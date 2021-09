Il campione in carica D'Albertas e Patrone inseguono, Randazzo prima tra le donne

Il portacolori dell’Av Alto Verbano è in testa alla generale con due secondi posti

Inseguono il campione italiano D’Albertas (Cvs Margherita Ligure) e Patrone (Circolo Velico Cogoleto)

Ubaldo Bruni del Roggero di Lauria è quarto ed è il primo tra i siciliani, Paola Randazzo in vetta tra le donne

Enrico Negri, velista dell’Av Alto Verbano, è in testa alla classifica provvisoria del campionato italiano Dinghy 12p che si è aperto oggi nello specchio d’acqua di Mondello in condizioni ideali per regatare.

Dopo le prime due prove che si sono disputate, infatti, Negri (tre volte vincitore del campionato nel 2009, a Palermo, 2017 e 2018), comanda la graduatoria con 4 punti, frutto di due ottimi secondi posti. Alla kermesse organizzata dal Circolo della Vela Sicilia su delega della Fiv, partecipano 57 timonieri provenienti da tutta Italia. Palermo ospita per la sesta volta la kermesse tricolore dedicata alla storica classe velica, giunta alla ottantaseiesima edizione.

Il campione italiano D’Albartes insegue

Dato tra i favoriti della vigilia, il campione italiano Vittorio D’Albertas del Cvs Margherita Ligure, insegue a quota 8, frutto di un terzo posto nella regata inaugurale e di un quinto posto.

Sul terzo gradino più basso del podio, provvisoriamente Alberto Patrone del Circolo Velico Cogoleto, ad una lunghezza da D’Albertas. Per lui, dopo aver vinto la prima prova, nella seconda c’è stata un’ottava piazza.

Ubaldo Bruni primo siciliano

Ubaldo Bruni, portacolori del Roggero di Lauria, è il primo dei siciliani con un lusinghiero quarto posto. Per lui un quinto posto nella prima prova ed un quarto nella seconda.

Alle sue spalle, con 10 punti, l’esperto Vincenzo Penagini dello Yc Italiano che dopo aver chiuso al nono posto la regata inaugurale ha vinto la seconda di giornata.

Paola Randazzo prima tra le donne

In dodicesima posizione generale, Paola Randazzo del Circolo della Vela Sicilia, è al comando tra le donne con 30 punti. Al sesto posto della regata iniziale è seguito il 24° nella seconda.

Il programma

Oltre a quelle svolte oggi, ci sono altre due giornate di regate per domani, venerdì (con primo avviso di regata alle 13) e sabato.

La domenica sarà giornata di riserva per eventuali recuperi qualora non fossero state effettuate le quattro prove necessarie per l’aggiudicazione del titolo. Dopo l’ultima prova, in base alle norme stabilite dai protocolli sanitari vigenti, sarà effettuata la premiazione.