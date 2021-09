L'ASSESSORE CATANIA TIRA DRITTO SUI PROVVEDIMENTI

Proseguimento senza modifiche della pedonalizzazione di Mondello e potenziamento della Zona a Traffico Limitato nel centro di Palermo. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Leoluca Orlando, tira dritto sulla rivoluzione alla mobilità nel capoluogo siciliano. Proposte volute fortemente dall’assessore Giusto Catania, fortemente impegnato sul tema.

Una decisione, quella sulla borgata marinara, che va in direzione opposta rispetto a quanto chiesto dal consiglio della VII Circoscrizione, che aveva approvato una proposta di modifica alla fase 2. Rispedita al mittente anche la petizione popolare promossa dal consigliere di circoscrizione Piero Gottuso, che aveva raccolto 424 firme per chiedere la sospensione delle ordinanze..

L’assessore Catania sulla pedonalizzazione di Mondello: “Avanti così fino al 1 novembre”

Fermamente convinto della bontà delle ordinanze sulla pedonalizzazione di Mondello l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, che conferma ai nostri microfoni di proseguire con il provvedimento senza alcuna modifica fino al 1 novembre. “L’ordinanza è valida fino al 1 novembre. Dopo tireremo le somme. Vogliamo andare avanti, è una cosa molto positiva. Le proposte di modifica sono arrivate agli Uffici e le analizzeremo. Se è una proposta di natura tecnica, la valuteranno loro“.

L’esponente della Giunta Orlando risulta poco convinto relativamente alle critiche mosse da commercianti e cittadini. “Siamo sicuri che la pedonalizzazione faccia male alle attività economiche? I bar in tutto il mondo vogliono le aree pedonali. Solo a Mondello non le vogliono? E’ un processo da cui le attività commerciali ne hanno solo guadagnato in tutto il mondo“. Proposte di modifica al provvedimento quindi irricevibili. Come quella sottoscritta dal consiglio della VII Circoscrizione, promossa dal consigliere Ferdinando Cusimano, con cui le attività commerciali presenti nei pressi di piazza Valdesi chiedevano un arretramento della chiusura fino a via degli Oleandri, almeno fino alle 18.

Ztl in centro. Dal 13 settembre via libera alle nuove telecamere

Ma quella di Mondello non è la sola area interessata da limitazioni al traffico. Da lunedì 13 settembre entrerà a pieno regime il sistema di controllo elettronico ai varchi che delimitano la Ztl Centrale. Un’area che riguarda i tratti stradali compresi all’interno del perimetro delimitato da foro Umberto I, via Lincoln, corso Tukory, via Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Alberto Amedeo, via Volturno e via Cavour. Ricordiamo che, sui confini perimetrali, gli obblighi non sono vigenti e quindi i mezzi possono circolare.

L’Ufficio Mobilità Urbana ha comunicato l’esaurimento della fase di pre-esercizio delle 31 nuove telecamere installate agli ingressi della zona a traffico limitato. Da lunedì 13 settembre il sistema sarà infatti operativo. Pertanto, i dispositivi elettronici segnaleranno alla Polizia municipale gli autoveicoli che transiteranno senza averne titolo all’interno della Ztl. Le sanzioni previste sono definite dal Codice della Strada. Si ricorda che la ZTL è in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20.

Potenziamento dei controlli sul quale punta molto l’assessore Giusto Catania. “Lunedì parte la Ztl, con le telecamere che controlleranno. La Lega era contro la Ztl dicendo che c’erano poche telecamere. Ricordo, qualche tempo fa, alcuni consiglieri della Lega che facevano gli spiritosi, facendo vedere che la Zona a Traffico Limitato era inutile perchè c’erano poche telecamere. Ora ce ne sono 31“.