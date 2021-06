soddisfatto l'assessore alla mobilità del comune di palermo

Ha preso il via oggi la pedonalizzazione di una parte del lungomare di Mondello

L’assessore Catania soddisfatto, “Non ci faremo scoraggiare”

Intanto traffico impazzito in via Oreto e sulla circonvallazione

“Oggi è partita la pedonalizzazione del lungomare di #Mondello: è una tappa fondamentale per il percorso di riqualificazione della borgata marinara e rappresenta l’ennesimo tassello di una città che sta investendo sulla vivibilità”. Lo scrive sui social l’assessore l’assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania.

“Strategia apprezzata da palermitani e turisti”

Prosegue Catania: “Abbiamo cominciato, pochi anni fa (sembra passato un secolo!), con la pedonalizzazione di Piazza San Domenico e Piazza Bologni; poi via Maqueda e il Cassaro e solo qualche giorno fa via Emerico Amari e via Ruggiero Settimo. Quando si è avviato questo percorso pochi erano i sostenitori di questa strategia di limitazione della circolazione dei veicoli privati che, invece, adesso è apprezzata e condivisa da palermitani e turisti”.

“Non ci faremo scoraggiare da chi urlerà al caos”

L’assessore è consapevole delle critiche scaturite dal provvedimento. Non a caso precisa: “Come è ovvio che sia, anche a Mondello le prime giornate saranno di assestamento, servirà tempo per abituarsi alle nuove regole e quindi, anche questa volta, non ci faremo scoraggiare da chi posterà le foto con le decine di macchine incolonnate e urlerà al caos, cancellando le migliaia di persone che avranno la possibilità di godere finalmente, a piedi, di un lungomare meraviglioso, certamente tra i più belli del mondo”.

A Mondello si arriverà in tram

Conclude l’assessore con soddisfazione: “La pedonalizzazione è supportata da un sistema di bus gratuiti che collegheranno i parcheggi con il lungomare…e tra pochi anni a Mondello si arriverà in tram”.

Le vie interessate dalla pedonalizzazione

E’ scattata oggi la fase uno della pedonalizzazione di Mondello, che è articolata in due fasi.

Quella che ha preso il via stamane ha reso pedonale il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco. Dal 20 luglio, poi, sarà estesa la pedonalizzazione all’intero lungomare. Per la precisione da via Teti fino alla piazza di Valdesi. L’area pedonale sarà collegata con i parcheggi Galatea, Mongibello, Tolomea, Palinuro e viale Aiace da una navetta Amat gratuita (con cadenza di dieci minuti circa).

Traffico in tilt in via Oreto e sulla circonvallazione

Intanto, come denuncia Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale, “mentre l’amministrazione comunale favoleggia di grandi cambiamenti che restano solo sulla carta, la realtà vissuta dai palermitani è ben diversa: lo sanno bene centinaia di automobilisti che questa mattina sono rimasti bloccati nel traffico che ha mandato in tilt via Oreto e la circonvallazione, con pesanti rallentamenti anche in autostrada all’ingresso in città”. Per Chinnici si tratta di “una paralisi totale che esaspera i palermitani e che purtroppo non è un caso isolato, ma una triste abitudine. Ecco perché è necessario sospendere la Ztl, così da permettere di decongestionare la circolazione”.