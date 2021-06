scatta domani la fase uno, la seconda dal 20 luglio

Al via da domani la pedonalizzazione di una parte del lungomare di Mondello

Le vie interessate dal provvedimento

Scatta la fase uno, la seconda dal 20 luglio con la pedonalizzazione dell’intero lungomare

Parte domani la pedonalizzazione del lungomare di Mondello.

Nella riunione del 5 maggio scorso la giunta municipale ha definito il cronoprogramma e le modalità.

Due le fasi, le vie interessate

La pedonalizzazione sarà articolata in due fasi. La prima scatterà, come detto domani, e sarà pedonale il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco. Dal 20 luglio, poi, sarà estesa la pedonalizzazione all’intero lungomare. Per la precisione da via Teti fino alla piazza di Valdesi. L’area pedonale sarà collegata con i parcheggi Galatea, Mongibello, Tolomea, Palinuro e viale Aiace da una navetta Amat gratuita (con cadenza di dieci minuti circa).

A chi sarà consentito l’accesso in piazza

L’accesso alla piazza di Mondello sarà consentito esclusivamente per ragioni legate al carico e scarico merci, alle esigenze di residenti, domiciliati, clienti degli hotel e degli stabilimenti balneari.

Orlando “Scelta strategica”

“Una scelta strategica che contribuirà a rendere più vivibile e a ridare slancio alla borgata marinara –. Ha affermato il sindaco Leoluca Orlando. – Mondello, in questi ultimi mesi, ha sofferto particolarmente i provvedimenti necessari ad arginare la diffusione del virus e la pedonalizzazione sarà decisiva alla ripresa economica”.

Percorso delle navette Amat

Percorso navette Amat: Parcheggio Galatea – Viale Galatea – Viale Principe Di Scalea (Lato Valdesi) – Piazza Valdesi – Viale Regina Elena – Via Torre Di Mondello – Via Mondello – Via Tolomea – Via Mongibello – Via Tolomea – Via Pindaro – Via Stesicoro – Via Mondello – Viale Aiace Via Diomede – Viale Aiace – Via Mondello – Via Palinuro – Piazzale Edoardo Caracciolo (Parcheggio Galatea).

I dubbi dei commercianti

Tuttavia, i commercianti di Mondello, temono che la pedonalizzazione penalizzi ulteriormente la zona. “Va bene la pedonalizzazione – dicono in un video che abbiamo realizzato qualche settimana fa e che vi riproponiamo – ma non era questo il momento di fare esperimenti e soprattutto occorrono provvedimenti che invitino la gente a venire a passeggiare o la pedonalizzazione sarà la morte della borgata”.