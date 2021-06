dario chinnici di italia viva chiede la sospensione della ztl

Traffico in tilt in via Oreto e sulla circonvallazione di Palermo

La denuncia di Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale

Chinnici chiede la sospensione della Ztl per decongestionare il traffico

“Mentre l’amministrazione comunale favoleggia di grandi cambiamenti che restano solo sulla carta, la realtà vissuta dai palermitani è ben diversa: lo sanno bene centinaia di automobilisti che questa mattina sono rimasti bloccati nel traffico che ha mandato in tilt via Oreto e la circonvallazione, con pesanti rallentamenti anche in autostrada all’ingresso in città”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.

“Sospendere la Ztl”

Prosegue Chinnici: “Una paralisi totale che esaspera i palermitani e che purtroppo non è un caso isolato, ma una triste abitudine. Ecco perché è necessario sospendere la Ztl, così da permettere di decongestionare la circolazione”.

Le proteste

Capitolo a parte è proprio quello relativo alla Ztl. Dall’1 giugno è ripartita nonostante la mozione del consiglio comunale che chiedeva all’amministrazione di prorogare la riattivazione dei varchi a fine 2021. La giunta Orlando ha deciso di tirare dritto e la Ztl centrale è ripartita. Vibranti sono state le proteste della Lega in Consiglio comunale.

La nota dell’amministrazione comunale

La conferma dell’attivazione dei varchi della Ztl era arrivata con una nota dell’amministrazione comunale. “Ricordiamo che la scadenza dei pass, ancora validi dal momento della sospensione, è stata prorogata di tanti giorni quanti quelli di sospensione e che la Sispi ha già provveduto ad avvisare i titolari di pass della nuova data di scadenza”, si legge. E ancora: “Fino al prossimo 30 settembre 2021, come ogni anno e ai sensi delle ordinanze vigenti, è attiva la tariffazione della sosta nelle località balneari di Mondello e Sferracavallo”.

La pedonalizzazione di Mondello

Intanto da oggi ha preso il via la pedonalizzazione di una parte del lungomare di Mondello con l’avvio della fase uno. La pedonalizzazione sarà infatti articolata in due fasi.

Da oggi diventa pedonale il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco. Dal 20 luglio, poi, sarà estesa la pedonalizzazione all’intero lungomare. Per la precisione da via Teti fino alla piazza di Valdesi.

L’area pedonale sarà collegata con i parcheggi Galatea, Mongibello, Tolomea, Palinuro e viale Aiace da una navetta Amat gratuita (con cadenza di dieci minuti circa).

A chi sarà consentito l’accesso in piazza

L’accesso alla piazza di Mondello sarà consentito esclusivamente per ragioni legate al carico e scarico merci, alle esigenze di residenti, domiciliati, clienti degli hotel e degli stabilimenti balneari.