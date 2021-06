Da oggi via alla Ztl Centrale ma leghisti sul piede di guerra, “Orlando venga in Consiglio”

Redazione di

01/06/2021

Dal primo giugno parte a Palermo la zona a traffico limitato diurna Protesta la lega in consiglio comunale e chiama Orlando a conferire Via anche alle zone blu a Mondello e Sferracavallo Da oggi, 1 giugno, a Palermo riparte la Ztl nonostante la mozione del Consiglio comunale che chiedeva all’amministrazione di prorogare la riattivazione dei varchi a fine 2021. La giunta Orlando ha deciso di tirare dritto e la Ztl centrale da oggi riparte. Vibranti sono le proteste della Lega in Consiglio comunale. “Orlando spieghi ragioni riattivazione” “Chiediamo la convocazione immediata di Orlando in consiglio comunale, perché vogliamo sentire dalla sua viva voce le ragioni che lo hanno portato a riattivare la Ztl”. Lo dicono i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Sabrina Figuccia. “Vorremmo che spiegasse, in un dibattito aperto, ai consiglieri e ai cittadini palermitani, perché ha deciso di accanirsi contro la città con questo provvedimento fuori da ogni logica e buon senso. Anche i renziani in consiglio – aggiungono – hanno capito di aver sbagliato. Nell’ agosto 2020, infatti, non avevano avuto il coraggio di votare la prima mozione per bloccare la Ztl, e si erano platealmente smarcati uscendo dall’aula. Mentre oggi, seppur un po goffi in questa loro neo opposizione, poco credibile – dopo quattro anni passati a devastare la città insieme a Orlando – hanno votato per bloccare il provvedimento”. Chiesto a Orlando di conferire in Consiglio “Ma a prescindere da chi è stato in maggioranza per convenienza o per incapacità e miopia politica, la situazione è completamente cambiata, anche rispetto all’anno scorso. Dopo un anno e mezzo di covid l’economia della città è completamente in ginocchio. Orlando venga e abbia il coraggio di affrontare l’assemblea del Consiglio”, dicono ancota i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Sabrina Figuccia. Via alla Ztl diurna a Palermo Da oggi, martedì 1 giugno, dalle ore 8 alle ore 20 da lunedì a venerdì, sarà attiva la ZTL Centrale. La conferma dell’attivazione di varchi della ztl arriva con una nota dell’amministrazione comunale. “Ricordiamo che la scadenza dei pass, ancora validi dal momento della sospensione, è stata prorogata di tanti giorni quanti quelli di sospensione e che la Sispi ha già provveduto ad avvisare i titolari di pass della nuova data di scadenza”, si legge. Fino al prossimo 30 settembre 2021, come ogni anno e ai sensi delle ordinanze vigenti, è attiva la tariffazione della sosta nelle località balneari di Mondello e Sferracavallo.

Dal primo giugno parte a Palermo la zona a traffico limitato diurna

Protesta la lega in consiglio comunale e chiama Orlando a conferire

Via anche alle zone blu a Mondello e Sferracavallo

Da oggi, 1 giugno, a Palermo riparte la Ztl nonostante la mozione del Consiglio comunale che chiedeva all’amministrazione di prorogare la riattivazione dei varchi a fine 2021. La giunta Orlando ha deciso di tirare dritto e la Ztl centrale da oggi riparte. Vibranti sono le proteste della Lega in Consiglio comunale.

“Orlando spieghi ragioni riattivazione”

“Chiediamo la convocazione immediata di Orlando in consiglio comunale, perché vogliamo sentire dalla sua viva voce le ragioni che lo hanno portato a riattivare la Ztl”. Lo dicono i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Sabrina Figuccia. “Vorremmo che spiegasse, in un dibattito aperto, ai consiglieri e ai cittadini palermitani, perché ha deciso di accanirsi contro la città con questo provvedimento fuori da ogni logica e buon senso. Anche i renziani in consiglio – aggiungono – hanno capito di aver sbagliato. Nell’ agosto 2020, infatti, non avevano avuto il coraggio di votare la prima mozione per bloccare la Ztl, e si erano platealmente smarcati uscendo dall’aula. Mentre oggi, seppur un po goffi in questa loro neo opposizione, poco credibile – dopo quattro anni passati a devastare la città insieme a Orlando – hanno votato per bloccare il provvedimento”.

Chiesto a Orlando di conferire in Consiglio

“Ma a prescindere da chi è stato in maggioranza per convenienza o per incapacità e miopia politica, la situazione è completamente cambiata, anche rispetto all’anno scorso. Dopo un anno e mezzo di covid l’economia della città è completamente in ginocchio. Orlando venga e abbia il coraggio di affrontare l’assemblea del Consiglio”, dicono ancota i consiglieri comunali della Lega Igor Gelarda e Sabrina Figuccia.

Via alla Ztl diurna a Palermo

Da oggi, martedì 1 giugno, dalle ore 8 alle ore 20 da lunedì a venerdì, sarà attiva la ZTL Centrale. La conferma dell’attivazione di varchi della ztl arriva con una nota dell’amministrazione comunale. “Ricordiamo che la scadenza dei pass, ancora validi dal momento della sospensione, è stata prorogata di tanti giorni quanti quelli di sospensione e che la Sispi ha già provveduto ad avvisare i titolari di pass della nuova data di scadenza”, si legge. Fino al prossimo 30 settembre 2021, come ogni anno e ai sensi delle ordinanze vigenti, è attiva la tariffazione della sosta nelle località balneari di Mondello e Sferracavallo.