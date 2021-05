riparte la ztl diurna

Dal primo giugno parte a Palermo la zona a traffico limitato diurna

Via anche alle zone blu a Mondello e Sferracavallo

Pass gratuiti per i residenti della settima circoscrizione

Da domani, martedì 1 giugno, dalle ore 8 alle ore 20 da lunedi a venerdi, sarà attiva la ZTL Centrale nonostante le proteste e il parere contrario del consiglio comunale che aveva anche approvato una mozione.

Via alla Ztl diurna a Palermo

La conferma dell’attivazione di varchi della ztl arriva con una nota dell’amministrazione comunale. “Ricordiamo che la scadenza dei pass, ancora validi dal momento della sospensione, è stata prorogata di tanti giorni quanti quelli di sospensione e che la Sispi ha già provveduto ad avvisare i titolari di pass della nuova data di scadenza”, si legge.

La protesta dei consiglieri comunali

I gruppi di Iv, Oso, Lega, +Europa, Fi, Misto, FdI, Iv-Sicilia Futura e Udc al Consiglio comunale di Palermo hanno chiesto nei giorni scorsi congiuntamente al sindaco Leoluca Orlando la sospensione, per tutto il 2021, della Ztl che dovrebbe tornare in vigore dall’1 giugno. Il Consiglio, in settimana, aveva già votato una mozione per stoppare la Zona a traffico limitata. La giunta però ha deciso di andare avanti.

Via alle zone blu nelle località balneari

Inoltre, sempre da domani e fino al prossimo 30 settembre 2021, come ogni anno e ai sensi delle ordinanze vigenti, è attiva la tariffazione della sosta nelle località balneari di Mondello e Sferracavallo. La tariffazione nelle strade interessate, individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, è pari ad € 1,00/h dalle ore 8 alle ore 20 inclusi festivi e prefestivi. Nelle aree delimitate di Mongibello e Galatea, la tariffazione è pari ad € 3,00/giorno (8-20) sempre con inclusione dei festivi e prefestivi.

Pass per i residenti

La settima circoscrizione, infine, ha già proceduto a calendarizzare l’emissione dei pass gratuiti ai residenti e ai domiciliati che, in attesa dell’appuntamento, potranno esporre sul cruscotto dell’automobile qualsiasi documento che attesti il diritto.