Serie C, al Massimino i pitagorici si impongono 1-0

Gli applausi al Catania, i tre punti al Crotone. Esordio amaro in serie C della formazione rossazzurra allenata da Luca Tabbiani che nell’anticipo di lusso che apre la terza serie, perde 0-1 col Crotone davanti a quasi 19.000 spettatori del Massimino. Una vera e propria beffa da parte dei pitagorici che espugnano Catania col minimo sforzo.

Pubblico caldissimo che ha sospinto la squadra etnea che ha avuto il merito di giocare a buon ritmo per tutti e 90 i minuti ma il grande rammarico di essere poco precisa sotto porta. E se D’Alterio ha evitato il peggio in un paio di occasioni, sanno di beffa i tre legni colti dal Catania: due pali nel primo tempo con Rapisarda e Zammarini ed una traversa a metà ripresa su calcio di punizione di Chiricò.

Il Crotone di Lamberto Zauli, invece, ha disputato un match di sostanza nel quale ha saputo soffrire e, vista la grande esperienza, saputo colpire con una inzuccata di Tribuzzi poco prima della metà del secondo tempo che trafigge imparabilmente Livieri.

La reazione dei padroni di casa è veemente ma imprecisa. Ed al 93′ arriva l’azione simbolo di questa grave pecca dei rossazzurri. Calcio d’angolo con la sfera che attraversa l’area piccola, arriva Curado che sbaglia ad un metro, o poco più, dalla linea di porta. Il giocatore etneo, ex di turno (ha giocato in Calabria per due stagione dal 2018 al 2020) anziché schiacciare ed appoggiare in rete, gira alto sulla traversa.

Parte dunque in salita la stagione del ritorno in serie C del Catania che però ha mostrato buone trame di gioco. Nondimeno è stato ufficializzato anche un nuovo arrivo: il difensore centrale Tommaso Silvestri dal Modena. Sicuramente il suo apporto sarà utile alla squadra. Ora sguardo alla prossima giornata, il 10 settembre quando la formazione siciliana sarà ospite dell’ostico Brindisi.

Catania-Crotone, il tabellino

Catania: Livieri; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Zammarini (80′ Palermo), Rizzo (57′ Ladinetti), Rocca (80′ Dubickas); Chiricò, Sarao (57′ Di Carmine), Marsura (69′ Bocic). Allenatore Luca Tabbiani. A disposizione Bethers, Castellini, Dubickas, De Luca, Popovic.

Crotone: D’Alterio; Leo (79′ Loiacono), Papini, Gigliotti, Giron; Felippe (79′ Cantisani), Vitale; Pannitteri (59′ Petriccione), Tribuzzi, D’Ursi; Tumminello (75′ Gomez).

Allenatore Lamberto Zauli. A disposizione: Lucano, Martino, Crialese, Bruzzaniti, Spaltro, Bove, Rojas, Vuthaj.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Marco Toce (Firenze) e Simone Piazzini (Prato). Quarto uomo. Fabrizio Pacella (Roma 2).

Rete: al 66′ Tribuzzi

Note. Spettatori 18.800. Ammoniti: Felippe, D’Aniello, Mazzotta.