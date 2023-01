Serie D, vigilia del derby con i gialloblu

Nuovo derby siciliano per il Catania che torna al Massimino per affrontare il Licata nella ventesima giornata del girone I del campionato di serie D. La partita si giocherà domenica 22 gennaio (domani) alle 14.30 e vedrà di fronte due squadre protagoniste di questo campionato.

Catania a caccia del quarto successo di fila

I rossazzurri cercano la quarta vittoria consecutiva dopo quelli su Trapani a fine 2022 nell’ultima di andata, Ragusa e di San Luca per imprimere una nuova accelerata verso il proprio obiettivo.

La squadra allenata da Giovanni Ferraro è ampiamente capolista grazie ai 48 punti fin qui raccolti con un margine di 12 lunghezze di vantaggio sul Lamezia impegnato in casa con l’Acireale. Il Locri, terzo incomodo ma a 14 punti dagli etnei, riceve il Ragusa.

Con il Licata si può parlare di scontro al vertice. I gialloblu sono quarti con 32 punti ma nelle ultime dieci partite hanno sicuramente ottenuto un ottimo ruolino di marcia grazie ad un ruolino importante, lo stesso del Catania, conquistando 21 punti. Dimenticato l’avvio difficile dei licatesi che ad inizio stagione hanno faticato pur giocando un buon calcio anche nella sfida di andata con i rossazzurri al Dino Liotta.

Ferraro “Licata sta giocando bene, ma siamo il Catania”

Alla vigilia della partita con il Licata, dopo la seduta di rifinitura, il tecnico Ferraro si è soffermato sui temi principali relativi al prossimo impegno dei rossazzurri, rispondendo alle domande dei giornalisti.

“Il Licata sta giocando bene – ha sottolineato – noi abbiamo il massimo rispetto per l’avversario ma siamo il Catania, nel nuovo anno siamo partiti bene e speriamo di continuare con queste prestazioni. Sarà una gara su ritmi alti e molto intensa, sia in mezzo al campo che in attacco. Dovremo essere bravi sia nei contrasti sia sulle loro ripartenze. I nostri attaccanti sono di movimento, possono giocare sotto la punta o in ampiezza a seconda degli spazi, è il calcio moderno: conta la predisposizione”.

Ed inoltre “Oggi pomeriggio, in riunione con lo staff medico, valuteremo la questione relativa al recupero degli infortunati. De Respinis (nuovo arrivo) e Forchignone sono convocabili, Litteri sarà convocato. Abbiamo un obiettivo di squadra, non personale, questa è la mentalità voluta dalla società. I gol degli attaccanti? A volte creano gli spazi per i centrocampisti, arrivare al gol non è un assillo per gli attaccanti ma un obiettivo di tutto il Catania. Avere una rosa come la nostra permette di svolgere allenamenti con più qualità, la settimana di lavoro è perfino più importante della domenica”.

“Non dobbiamo mai guardare la classifica”

L’allenatore del Catania prosegue: “La classifica? A Catania non bisogna guardarla mai, perché giochiamo sempre per vincere; è giusto guardare alle prestazioni, il girone di ritorno è iniziato al meglio, con grande determinazione, e dobbiamo continuare così. Sul mercato non faccio richieste, io alleno i calciatori che il direttore sportivo e il vice presidente mi mettono a disposizione. I giocatori non sono mai tanti, sembra che sia così ma poi bisogna fare i conti con le indisponibilità e le condizioni dei singoli. Con la rosa ampia, se qualcuno è infortunato o fuori condizione l’organico numeroso è fondamentale. Quando il ritmo è alto, in settimana, l’inserimento è più semplice”.

Ed infine una battuta sull’esordio di ragazzi del settore giovanile in prima squadra: “È più importante che si allenino con noi”, ha chiuso il tecnico rossazzurro.

L’attaccante De Respinis è rossazzurro

Nuovo arrivo in casa Catania. Negli scorsi giorni il club rossazzurro – capolista del girone I della serie D – ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Amedeo De Respinis.

L’attaccante nato a Magenta, in provincia di Milano, il 13 luglio 1993, ha disputato la prima parte della stagione in corso nelle fila del Sangiuliano City collezionando 9 presenze in Serie C, nel girone A.

Cresciuto nei settori giovanili del Milan e del Novara, l’atleta lombardo ha esordito in Seconda Divisione con il Mantova. Dopo le due stagioni con il club virgiliano, De Respinis ha fatto le prime esperienze in terza serie con il Santarcangelo e il Siracusa. Ha vissuto le migliori annate sotto il profilo realizzativo in D, dal 2017/18 al 2019/20, realizzando complessivamente 35 gol con le maglie del Lumezzane e del Sondrio. Nuovamente in C, ha indossato anche le maglie della Pro Sesto, del Piacenza e della Vis Pesaro. Ha firmato 25 reti nelle competizioni professionistiche.

Ferrara dal Catania al Messina, Pino svincolato

Nei giorni scorsi il Catania ha reso noto che il difensore Ferrara si è accordato con il Messina in serie C. Operazione consensuale che vede il difensore pugliese concludere l’esperienza in rossazzurro con 6 presenze. Adesso la nuova avventura in terza serie al Messina, squadra in difficoltà nel girone C.

Il giovane difensore Salvatore Simone Pino, invece, si è svincolato.