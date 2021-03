Il derby va ai Rosanero

Il Palermo ha vinto il derby con il Catania allo stadio Angelo Massimino.

Goal vittoria di Mario Santana al 60° del secondo tempo.

I rosanero hanno giocato in dieci uomini dal 35° del primo tempo.

Dopo due sconfitte consecutive, con l’ultima delle quali che ha causato l’esonero di Roberto Boscaglia, il Palermo vince la partita di certo più importante per i tifosi: il derby con il Catania e per giunta allo stadio Angelo Massimino.

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate ma con l’espulsione al 35°, per doppia ammonizione, del difensore Ivan Marconi (terza partita di fila in inferiorità numerica), al minuto 60° il goal – partita di ‘rabona’ del giocatore simbolo del Palermo: Mario Santana.

Tra l’altro, l’argentino 39enne ha conquistato un record storico: il primo giocatore ad avere segnato in serie A, B, C e D con la maglia rosanero.

Insomma, straordinario esordio per il nuovo allenatore Giacomo Filippi, storico secondo di Boscaglia e, per la prima volta nella sua carriera, in panchina da capo-tecnico.

Grazie a questo successo, il Palermo è al 9° posto in classifica, a pari merito con la Casertana (che ha, però, giocato una partita in meno) a un punto di distanza da Foggia e Juve Stabia e a due dal Teramo.

Prossima sfida domenica 7 marzo al Renzo Barbera proprio con la Juve Stabia.

FOTO: Palermo F.C. (Facebook).