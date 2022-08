La decisione degli enti federali nei prossimi giorni

Ancora un passo verso l’iscrizione alla serie D. L’Ssd Catania ha infatti depositato presso la sede della Figc la documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di quarta serie 2022-23.

Il neonato club presieduto da Ross Pelligra rende noto anche di aver espletato gli adempimenti richiesti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di rimanere in attesa delle determinazioni.

Pochi giorni, dunque, ed arriverà anche l’ufficializzazione dell’iscrizione, punto cruciale per tutta l’organizzazione della prossima stagione. A quel punto verranno ufficializzati l’allenatore e prenderà forma la squadra che avrà il compito non certo facile di far rinascere il calcio a Catania e di, inutile nasconderlo, vincere subito per riportare il club rossazzurro in serie C una stagione dopo l’amarissima esclusione.

La possibile composizione del girone I della serie D

Queste sono le squadre in attesa di conferma di iscrizione nel girone I della serie D. Un raggruppamento che parla fortemente siciliano.

Oltre al Catania Ssd, troviamo il Canicattì, il Città di Acireale, il Città di Sant’Agata, il Giarre 1946, il Trapani 1905, il Licata, il Paternò, il Ragusa, la Sancataldese. Ci sono anche Castrovillari, Cavese, Cittanova, Lamezia Terme, Locri, Portici, Santa Maria Cilento, Real Aversa, Angri, San Luca e Vibonese.

I gironi della serie D verranno resi noti tra l’8 ed il 10 agosto. Ultimi giorni di attesa, quindi, e poi il Catania Ssd comincerà a camminare, anzi, a correre in un girone I che si preannuncia comunque importante. Del resto è tutto ancora in cantiere, da definire ancora la sede del ritiro e degli allenamenti, ma è fondamentale la certezza della categoria.

Il Catania Ssd ha lo sponsor tecnico

Nei giorni scorsi, il Catania Ssd ha ufficializzato l’accordo con Erreà Sport per una partnership che legherà l’azienda parmigiana, in qualità di sponsor tecnico, al club calcistico etneo.

Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato rossazzurro ha commentato: “Si tratta di un’intesa strategicamente fondamentale, per lo sviluppo del brand Catania: Erreà è nel proprio settore tra le eccellenze del made in Italy e pertanto supporterà al meglio i nostri programmi relativi al merchandising. Tesserati e tifosi indosseranno prodotti di alta qualità, siamo davvero soddisfatti di aver avviato questo rapporto di collaborazione e siamo certi che sarà proficuo”.

In tempi brevi, dunque, dovremmo anche conoscere le nuove maglie e casacche del club siciliano che nei giorni scorsi ha presentato lo stemma. Scelto in questo caso dai tifosi tramite votazione social.