Serie D, il derby etneo si gioca il 6 aprile alle 15 ad Aci Sant’Antonio

Nuovo derby siciliano per il Catania che giovedì 6 aprile alle 15 è ospite dell’Acireale sul neutro di Aci Sant’Antonio per la 30ma giornata del girone I del campionato di serie D.

Gli etnei già certi della promozione in serie C da due giornate, cercano la quattordicesima vittoria consecutiva per continuare a scrivere record su record. Lodi e compagni quindi non vogliono fermarsi anche per chiudere al meglio la stagione. Dopo la regular season ci sarà anche la poule scudetto, appendice che potrebbe essere appetitosa per i siciliani che già, inevitabilmente, pensano alla prossima stagione che segna il ritorno tra i professionisti.

La partita si gioca allo stadio Aci e Galatea vista l’indisponibilità del terreno di casa dei granata, il Tupparello. Lo ha stabilito il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi che ha disposto anche la vendita dei biglietti solamente per i residenti del Comune di Acireale. Non ci sarà, dunque, l’esodo dei tifosi di fede rossazzurra in quanto questa trasferta è vietata.

I padroni di casa, dal canto loro vogliono provare a fare il miracolo fermando la corazzata di Giovanni Ferraro. I Granata navigano in acque pericolose avendo raccolto 31 punti. Per loro piena zona play out. La salvezza diretta, al momento, dista appena due lunghezze.

Il derby, come tutte le partite di questo tipo, si preannuncia caldo. Ed i favori dei pronostici sono tutti per i rossazzurri. Le motivazioni, però, non mancheranno neppure all’Acireale che vuole dimenticare il 2-0 subito sul campo della Vibonese.

I convocati di Ferraro

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giovanni Ferraro ha convocato ventitré calciatori per la sfida all’Acireale. Torna Litteri e probabilmente il tecnico rossazzurro potrebbe anche dargli una chance.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico etneo: 1 Bethers; 2 Boccia; 4 Somma; 5 Rapisarda; 7 An. Russotto; 8 Di Grazia; 9 Litteri; 10 Lodi; 15 Privitera; 17 De Luca; 18 Rizzo; 21 Pedicone; 22 Groaz; 23 Palermo; 24 Vitale; 26 Lorenzini; 27 Castellini; 31 Chiarella; 32 Giovinco; 33 Buffa; 35 De Respinis; 79 Jefferson e 99 Sarao.