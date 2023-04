Serie D, tredicesima vittoria consecutiva per i rossazzurri

Non si ferma il Catania. Non si ferma la festa rossazzurra. Davanti ai 18mila tifosi presenti al Massimino, la squadra allenata da Giovanni Ferraro si impone 2-0 sul Lamezia nella 29ma giornata del girone I del campionato di serie D.

I rossazzurri, già sicuri della promozione aritmetica in serie C, centrano la tredicesima vittoria consecutiva e volano a quota 78 in classifica. Ben 22 punti in più rispetto al Locri, seconda forza del girone. Il Catania, che in casa ha sempre vinto ottenendo 13 successi in altrettante partite disputate davanti al pubblico amico, dunque, marcia verso nuovi record. Mancano 5 giornate alla fine della stagione regolare: e con altri 5 successi i siciliani aumenterebbero a 18 la striscia vincente. Nondimeno chiuderebbero la regular season a quota 93. Tutto potenziale. Acireale, Sancataldese, Real Aversa, Santa Maria Cilento e Trapani diranno se l’11 etneo potrà ambire a questo record.

Lodi sbaglia rigore, Chiarella segna

La squadra allenata da Ferraro comincia bene la partita con il Lamezia e conquista anche un calcio di rigore. Dal dischetto Lodi calcia con sufficienza un cucchiaio che non inganna il portiere avversario che non si muove in anticipo e che blocca agevolmente la conclusione debole del capitano del Catania.

Subito dopo però, i rossazzurri vanno in vantaggio. Al 18’ Chiarella sfrutta un corner battuto da Lodi. Gli etnei dominano la prima frazione ma non riescono a trovare il 2-0. Quasi allo scadere ci va vicino De Luca che però, davanti a Mataloni non riesce a raddoppiare. E subito dopo anzi, gli ospiti vengono fermati da Bethers che blocca un diagonale di Terranova.

Ripresa noiosa, brivido rossazzurro poi Russotto raddoppia

Nel secondo tempo la squadra di casa controlla ma non ci sono troppe occasioni. Il gioco è un po’ noioso ma il pubblico è festante per il ritorno anticipato (con oltre un mese e mezzo d’anticipo) in serie C.

Al 70’ però il Lamezia sfiora il pari con Addessi che crossa pericolosamente in area rossazzurra senza però trovare un compagno pronto all’incornata. Girandola di sostituzioni con l’arbitro che decreta 5 minuti di recupero. Andrea Russotto trova il 2-0 allo scadere di questa appendice battendo Mataloni.

Catania-Lamezia, il tabellino

Catania-Lamezia 2-0

Catania: Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (dal 54’ Palermo), Baldassar (dal 87′ Privitera); Chiarella (dal 81’ Buffa), Sarao (dal 61’ Jefferson), G. De Luca (dal 57’ Russotto). Allenatore Ferraro. A disposizione: Groaz, Boccia, Di Grazia.

Lamezia Terme: Mataloni; Miliziano, Zulj, Silvestri, U. De Luca (dal 78’ Monteleone); Maimon, Emmanouil (dal 57’ Cristiani), Addessi; Borgia (dal 57’ Morana), Alma; Terranova. Allenatore C. De Luca. A disposizione: Quartarone, Nemia, Kanouté, Graziano, Niakate, Vasilj.

Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano). Assistenti: Antonio Giangregorio (Padova) e Luca Gibin (Chioggia)

Reti: al 19’ Chiarella, al 95′ Russotto

Note: 17.979 spettatori. Ammoniti: G. De Luca