Serie D, sotto la pioggia il big match finisce 1-1

Palermo illude il Catania, poi Emmanouil risponde. Sotto la pioggia, finisce in parità sull’1-1 il big match della dodicesima giornata del girone I del campionato di serie D tra Lamezia Terme secondo e la capolista Catania.

Gli etnei mantengono così un vantaggio di 10 lunghezze proprio sui calabresi e navigano a quota 32 punti, contro i 22 dei padroni di casa. Al terzo posto la Vibonese che non va oltre lo 0-0 ad Acireale. Il Catania rimane assoluto padrone della classifica ed esce indenne anche dal difficile campo del Guido D’Ippolito”.

La pioggia cambia i piani dei due tecnici

La pioggia ha cambiato i piani dei due allenatori. Nel Catania, Ferraro conferma Boccia sulla fascia sinistra difensiva mentre a centrocampo Palermo con Rizzo e Vitale. Russotto, invece, fa parte tridente d’attacco con Sarno e Sarao. Nel Lamezia Terme, invece, c’è Emmanouil in mezzo al campo e Crisafi punta centrale nel reparto offensivo.

Lamezia Terme arrembante nel primo tempo

Sono i padroni di casa ad avere un avvio migliore nonostante il campo sia reso pesante dalla pioggia intensa che si è abbattuta su Lamezia Terme sin dal mattino.

Non ci sono tante occasioni da rete. Ma verso la metà della prima frazione ma i padroni di casa hanno due sussulti. Il primo al 17’ con Bethers che interviene su tiro di Terranova; il secondo al 19’ vede ancora Terranova colpire verso la porta rossazzurra: Bethers non ci arriva ma viene salvato dall’incrocio dei pali.

Dal canto suo, il Catania prova ad alleggerire ed a ripartire senza però offrire nulla di rilevante in avanti. L’unica sortita degna di nota dell’undici siciliano viene finalizzata da Sarao che però spara alto.

Lampo Palermo in avvio ripresa, il Catania la sblocca

In avvio di ripresa, Palermo porta in vantaggio il Catania che dimostra di saper soffrire ma anche di saper affondare come le grandi squadre impongono. Al calcio di inizio della seconda frazione, infatti, Boccia sfugge sulla fascia sinistra e mette al centro una palla bassa in area. Raccoglie la sfera Palermo che in girata batte imparabilmente a rete il pallone dello 0-1 e del potenziale +13 sui diretti avversari. Una rete arrivata proprio sotto la curva in cui sono assiepati i tifosi rossazzurri.

Al 54’ arrivano i primi cambi dei due tecnici: Novelli manda in campo Maltese per Maimone. Ferraro risponde al 58’: fuori Sarao dentro Jefferson, capocannoniere degli etnei.

Il Lamezia pareggia con una botta dalla distanza

Si alza il forcing del Lamezia Terme che cerca il pareggio. Terranova, ancora lui, ci prova al 61’ ma Bethers risponde presente e blocca facilmente. Due minuti dopo però arriva l’1-1 grazie ad Emmenoil che vede il corridoio giusto, tira da lontanissimo una fiondata velenosa che viene anche deviate e rimbalza davanti al portiere del Catania battendolo per l’1-1.

Girandola di sostituzioni poi De Luca entra per Russotto al 69’, mentre per i padroni di casa Alma entra per Addessi infortunato. Subito dopo, Ferraro opera un doppio cambio: Forchignone e Ferrara per Boccia e Sarno.

Passano i minuti e le due squadre non vogliono rischiare più nulla. Va bene così: si chiude 1-1 senza sussulti finali.

Lamezia Terme – Catania, il tabellino

Lamezia Terme – Catania 1-1

Lamezia Terme: Mataloni; Miliziano, Silvestri, Cadili, De Luca; Maimone (dal 54′ Maltese), Emmanouil, Cristiani; Addessi (dal 71′ Alma), Crisafi, Terranova. Allenatore Novelli. A disposizione: Martino, Zulj, Tipaldi, Kanouté, Borgia, Ferreira, Fangwa.

Catania: Bethers; Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia (dal 75′ Forchignone); Palermo, Rizzo, Vitale; Sarno (dal 75′ Ferrara), Sarao (dal 58′ Jefferson), Russotto (dal 69′ De Luca ). Allenatore Ferraro. A disposizione: Groaz, Lubishtani, Pedicone, Lodi, Giovinco.

Marcatori: 46′ Palermo, 63′ Emmanouil

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano. Assistenti: Thomas Storgato (Castelfranco Veneto) e Simone Della Mea (Udine)

Ammoniti: Vitale, Sarao, Crisafi

Note: Recuperi 0’ e 6’.