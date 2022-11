Serie D, con altri tre punti i rossazzurri potrebbero dileguarsi

Vigilia di big match per il Catania che domani, domenica 20 novembre alle 14.30, sarà a Lamezia Terme per la dodicesima giornata del girone I del campionato di serie D.

Al Guido D’Ippolito di fronte le prime due in classifica. Che però si distanziano di 10 punti. Il Catania, capolista del girone, ha finora totalizzato 31 punti grazie a 10 successi ed un pareggio. Ed è reduce dal netto 3-0 casalingo ai danni del Canicattì. I padroni di casa, invece, hanno raccolto 21 punti stentando nelle ultime giornate.

Altro match da tenere d’occhio per gli etnei è quello tra Acireale e Vibonese con i calabresi terzi ad una lunghezza di distanza dal Lamezia. In caso di vittoria il Catania potrebbe letteralmente decollare sfuggendo a +13 dal Lamezia. Ed addirittura, in un eventuale affermazione dell’Acireale, a +14 dalla Vibonese. Calcoli che lasciano il tempo che trovano: domani sarà partita vera contro una squadra che certamente farà di tutto per accorciare le distanze e riaprire la corsa al campionato stoppando un nuovo tentativo di fuga del battistrada Catania.

Ferraro “A Lamezia partita importante ma non decisiva”

Il tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro ha risposto oggi alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza pre-gara. Tornerà in panchina dopo la squalifica di un turno a seguito dell’espulsione diretta maturata nel convulso finale della sfida di due settimane fa a Cittanova.

“Il Catania – spiega – ha già dato le risposte domenica dopo domenica con dieci vittorie e un pareggio, adesso giochiamo contro una squadra allestita per vincere il torneo, con un allenatore che ha già vinto questo campionato e un presidente ambizioso. È una partita importante ma non decisiva, la affrontiamo nel migliore dei modi. Sono queste, probabilmente, le gare più semplici da preparare per un allenatore”.

“Il Catania ha un gruppo sano, organico straordinario”

L’allenatore della compagine etnea prosegue: “Abbiamo un gruppo sano, un ambiente altrettanto sano e lavoriamo in funzione dell’obiettivo del Catania. È un approccio fondamentale. Chi subentra, tra i nostri, potrebbe giocare titolare anche dall’inizio ed entrando spesso assicura un cambio di marcia che fa la differenza: anche calciatori che potrebbero giocare in C a volte vanno in tribuna, ho la fortuna di avere un organico straordinario”.

“Lamezia squadra forte che esprime calcio propositivo”

Poi apprezzamenti anche per gli avversari di domani: “Il Lamezia Terme esprime un calcio propositivo, con attaccanti esterni bravi nell’uno contro uno: è una squadra forte. Per noi è un’ulteriore opportunità di dimostrare il nostro valore”.

Verso Lamezia Terme-Catania, 24 rossazzurri convocati

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania ha convocato ventiquattro calciatori per la partita di cartello col Lamezia Terme della dodicesima giornata del girone I della quarta serie.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro: 1 Bethers, 2 Boccia, 3 Lubishtani, 4 Somma, 5 Rapisarda, 7 An. Russotto, 8 Di Grazia, 10 Lodi, 11 Forchignone, 12 Bollati, 13 Ferrara, 14 Bani, 17 De Luca, 18 Rizzo, 21 Pedicone, 22 Groaz, 23 Palermo, 24 Vitale, 26 Lorenzini, 27 Castellini, 30 Sarno, 32 Giovinco, 79 Jefferson, 99 Sarao.