Si comincia venerdì 12 con Juventus - Milan

Il Consiglio di Lega della Serie A ha deliberato che le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia non prevederanno i tempi supplementari in caso di parità dopo i tempi regolamentari ma si procederà direttamente ai calci di rigore.

Il Consiglio, infatti, ha deciso «di modificare in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020» il regolamento della Coppa Italia, «prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di semifinale e finale».

Le due semifinali di ritorno sono Juventus – Milan (andata 1-1) e Napoli – Inter (andata 1-0). La finale è in programma all’Olimpico di Roma mercoledì 17 giugno.

Le semifinali, invece, si disputeranno venerdì 12 (Juventus – Milan) e sabato 13 giugno (Napoli – Inter), entrambe alle 21.