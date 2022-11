Corini “cambia” la difesa del Palermo, col Venezia Sala potrebbe partire titolare

Edoardo Ullo di

25/11/2022

Continua la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga col Venezia allo stadio Renzo Barbera che si giocherà domenica 27 novembre alle 18 per la quattordicesima giornata del campionato di serie B.

I dubbi più grossi per il tecnico rosanero Eugenio Corini sono sicuramente in difesa. Marco Sala potrebbe partire titolare in questo match salvezza importante per la corsa dei siciliani verso posizioni di classifica meno pericolose.

A questo punto, Mladen Devetak, pessimo a Cosenza nella partita persa 3-2 dal Palermo prima della pausa, si accomoderebbe in panchina. Davanti a Pigliacelli tra i pali dovrebbero quindi esserci anche i centrali Ionut Nedelcearu e Davide Bettella. Quest’ultimo in sostituzione di Ivan Marconi squalificato. Ales Mateju concluderebbe lo schieramento arretrato a quattro.

Rimane indisponibile Buttaro per problemi fisici.

Conferme a centrocampo

Dovrebbe essere confermato il centrocampo a tre che Corini ha mandato in campo: Segre, Gomes e Broh per una mediana muscolare capace anche di aiutare la difesa con una ulteriore cerniera di copertura. Cerniera che è saltata col Cosenza ma che non è detto non sia rinvigorita da prestazioni più attente degli interpreti.

Saric continua ad essere indisponibile. Una tegola per il Palermo che comunque dovrebbe intervenire in chiave mercato invernale per ampliare la rosa in questo reparto.

Il Palermo si affida ai gol di Brunori

Al centro dell’attacco Matteo Brunori proverà a dare continuità alla sua vena realizzativa. Sono sei i gol in campionato e due di questi a Cosenza (peccato per il rigore sbagliato nel finale, ndr). Con queste ultime due reti è entrato nei dieci marcatori di sempre della storia ultracentenaria del club di viale del Fante con 38 gol complessivi realizzati in una stagione e mezza.

Il bomber finora ha segnato tre volte in casa ed altrettante lontano dal Barbera. Rei decisive con Perugia e Genoa, mentre con l’Ascoli è valso il momentaneo 1-1 nel match vinto dai marchigiani. In trasferta ha firmato il vantaggio a Modena nel 2-0 ai Canarini e la doppietta a Cosenza.

Al suo fianco Di Mariano e Valente sono chiamati a supportarlo e ad offrire imprevedibilità alla manovra offensiva del Palermo. Proprio il numero 10 rosanero, Francesco Di Mariano, ha giocato con i lagunari e conquistato la serie A nel 2020-2021 giocando 38 partite (play off inclusi) e segnando 3 reti. Al momento l’esterno offensivo palermitano ha siglato una rete, nel momentaneo 1-0 al Pisa, gara poi chiusa sul 3-3 dello scorso 15 ottobre.

Lavoro in piscina e terapie per Buttaro e Saric

Questa mattina a Boccadifalco Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in piscina e si sono sottoposti a terapie. Ha lavorato con i fisioterapisti anche Masimiliano Doda, in seguito al risentimento muscolare accusato nel corso della seduta di ieri.

Rosanero con tabù pausa da sfatare

Rosa in campo nuovamente dopo una pausa con la speranza che vada meglio dell’ultima volta. Tra fine settembre ed inizio ottobre c’è stata la sosta tra la sesta e la settima giornata. Il Palermo tornò a giocare dopo una sconfitta evitabile a Frosinone e perse davanti al pubblico amico del Barbera con il Sudtirol con una frittata di Pigliacelli.

Tante le polemiche e la delusione anche perché il ko arrivò dopo la settimana da sogno per i quattro giorni del mini-ritiro a Manchester, all’Etihad Campus dove si allenano i Citizens squadra di punta della famiglia City Group.

Palermo-Venezia, arbitra Manganiello

La sfida tra rosanero e lagunari verrà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Lo ha annunciato l’Aia. Gli assistenti di linea saranno Di Gioia e Lombardo. IV Uomo: Meraviglia.

Al Var Rapuano, assistente Var (Avar) Paterna.