Sia Cristiano Ronaldo che Lionel Messi sono usciti dalla Champions League anzitempo. Il portoghese agli ottavi di finale e l’argentino ai quarti di finale. Soprattutto il secondo è entrato nella storia perché capitano della sconfitta più sonora della storia del Barcellona in Champions League: 2-8 con il Bayern Monaco. Roba che si ricorderà per decenni.

Ora, al di là delle ripercussioni in casa catalana, c’è un video che sta girando su Twitter che dimostra la differenza di carica motivazione tra CR7 e la Pulce, ‘eterni rivali’.

The difference between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo when their teams are losing in a big Champions League knockout game.

The levels are just different.pic.twitter.com/y3J8mFq6iy

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) August 15, 2020