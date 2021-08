L'annuncio del club inglese

«Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo di condizioni personali, visto lavorativo e visite mediche». Così i Red Devils sul loro sito web.

Per la stella portoghese si tratta di un ritorno, a 12 anni di distanza. All’Old Trafford, tra il 2003 e il 2009, CR7 ha segnato 118 goal in 292 partite.

«Tutti al club non vedono l’ora di dare il benvenuto a Cristiano a Manchester», prosegue la nota dellla società di premier league, in cui si ricorda che il portoghese, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, ha vinto finora oltre 30 importanti trofei in carriera, tra cui cinque Champions League, quattro Mondiali Fifa per club, sette titoli nazionali tra Inghilterra, Spagna e Italia e un Europeo con il Portogallo.

Cristiano Ronaldo, in attesa di definire il tutto, è atterrato a Lisbona. L’attaccante è arrivato con un volo privato da Torino. Il Manchester United avrebbe offerto al giocatore un biennale. Nelle ultime ore, quindi, è tramontata l’ipotesi del passaggio all’altra squadra di Manchester, il City, allenata da Pep Guardiola.