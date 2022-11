Andata in trasferta il 27 novembre, ritorno il 4 dicembre in casa

Sarà il Tc Rungg Sudtirol l’avversario del Ct Palermo nelle semifinali scudetto che si giocheranno con match di andata e ritorno il 27 novembre a Bolzano ed il 4 dicembre nei campi in terra rossa di viale del Fante. Questo il sorteggio del penultimo atto del campionato tricolore a squadre con la vincitrice che affronterà una tra Park Genova ed il Tc Sinalunga impegnate nell’altra semifinale.

Ritorno in casa per il Ct Palermo

Caruso e compagni si sono garantiti il vantaggio del ritorno in casa grazie al maggior numero di punti conquistati rispetto agli avversari. Ma i punti sono di più anche rispetto a Genova e Tc Sinalunga Siena le altre due semifinaliste. Il Ct Palermo ha infatti raccolto 16 punti sui 18 a disposizione frutto di 5 affermazioni ed un pari col Pistoia.

Adesso, però, si azzera tutto: le semifinali sono un’altra storia. Il capitano Davide Cocco per la doppia sfida contro il Rungg potrà schierare la rosa al completo. In testa Albert Ramos Vinolas impegnato però questa settimana con la Spagna in Coppa Davis, mercoledì 23 novembre a Malaga contro la Croazia ed eventualmente venerdì 25 la semifinale. Ci saranno anche Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, l’altro spagnolo Carlos Gomez Herrera (ma può giocare un solo straniero) Omar Giacalone, Pietro Marino e Francesco Mineo.

Gli avversari

Tra gli altoatesini che hanno vinto il girone 4 dove c’erano Tc Italia, Selva Alta Vigevano e Junior Perugia, spicca il nome del 30enne faentino Federico Gaio, giocatore di valore più che discreto che vanta un best ranking da 124 Atp. Gaio è uno dei più grandi amici di Salvatore Caruso e insieme i due tennisti hanno giocato una finale di doppio all’Atp 500 di Rio de Janeiro 2020.

Insieme a lui da tenere d’occhio anche il tedesco Elmar Ejupovic numero 296 del ranking. A completare l’organico, tra gli altri, il 2.2 Horst Rieder, Patrick Prader, Marco Bortolotti, Maximilan Figl e Georg Winkler. Il Rungg gioca le sue partite interne su superficie terra indoor.

Ct Palermo, sulla carta favorito

Numeri alla mano il Ct Palermo sembra avere qualcosa in più specialmente tenendo conto del fatto che nel match di ritorno sarà certa la presenza del numero 39 al mondo Albert Ramos Vinolas, la cui presenza potrà certamente spostare gli equilibri. Ma i dati su carta spesso possono essere ribaltati da quanto avviene in campo.

Cocco “Sfida equilibrata, giocare ritorno in casa è vantaggioso”

Queste le parole del maestro Davide Cocco capitano del team isolano. “Abbiamo fatto un grande percorso straordinario fino a questo momento – dichiara Cocco – credo che la partita chiave, quella che ci ha fatto prendere consapevolezza dei nostri mezzi, sia stata quella di Torre del Greco dove abbiamo sconfitto per 4-2 i campioni in carica con la loro formazione tipo mentre a noi mancava la punta di diamante Ramos Vinolas. Grande soddisfazione inoltre avere totalizzato ben 16 punti ed essere la “prima tra le prime” dei 4 gironi per rendimento”.

E prosegue: “Adesso però testa al Bolzano. Sicuramente sarà un match molto equilibrato e che sarà nell’ottica del doppio confronto con tutte le varianti del caso. Forse a Bolzano sui loro campi indoor, i nostri rivali hanno qualcosa in più ma il ritorno in casa nostra è un grande vantaggio, dal momento che avremo il caloroso sostegno del pubblico. Sarebbe un sogno – conclude il capitano e coach di Piraino – essere a Torino il 10 e l’11 dicembre. Non sarà però facile, Bolzano ha infatti buone individualità come Gaio ed Ejupovic, e in particolare nel doppio lo stesso Gaio con Bortolotti sono un’ottima coppia. Ripeto sarà una gara molto equilibrata”.