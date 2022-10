Tennis, l’atleta siracusano prepara la prossima stagione Atp

Tra le punte di diamante del Ct Tennis Palermo che debutta oggi in serie A1 in casa col Pistoia dopo un’assenza di due anni, c’è sicuramente Salvatore Caruso. Il siracusano, che come miglior classifica mondiale è stato al 79° posto nel novembre del 2020, vuole tornare sui suoi livelli dopo un 2022 non esaltante.

In molti ricorderanno l’onda mediatica del suo ripescaggio ad inizio gennaio, agli Open d’Australia per l’esclusione del numero 1 Novak Djokovic per le sue posizioni contro il vaccino anti covid e le regole del torneo che imponevano la vaccinazione. Caruso sostituì Djokovic ed è stato definito il lucky losers (ripescato) più fortunato di tutti. Sul campo perse al primo turno dal serbo Miomir Kecmanovic in tre set.

Ma è stato un 2022 poco esaltante per il tennista aretuseo. Nel periodo successivo agli Australian Open non va oltre i quarti di finale in un torneo Challenger ed a maggio esce dalla top 200 del ranking. Attualmente ricopre la 290ma posizione internazionale Atp.

A fine giugno l’annuncio del Ct Palermo sull’arrivo di Salvatore Caruso in squadra per la stagione di A1. Un ritorno per lui nella squadra del circolo di viale del Fante dopo tre anni.

Salvatore Caruso “Abbiamo una squadra ben attrezzata”

Salvatore Caruso ha raccontato a Blogsicilia i suoi obiettivi sia di squadra che personali. “Gli obiettivi sono quelli di fare sicuramente bene, abbiamo una squadra attrezzata. Bisogna vedere domenica dopo domenica, le altre squadre sono forti, abbiamo Torre del Greco che è campione d’Italia in carica. Non sarà semplice ma ce la metteremo tutta”.

“Il 2022 non è stato granché, punto al riscatto”

Salvatore Caruso prosegue e non nasconde la voglia di riscatto. “Giocare sempre partite di livello come quelle in A1 fa sempre bene. Per me non è stato un grandissimo anno ed è un motivo di rilancio per ricominciare il 2023 per tornare sui livelli che ho lasciato l’anno scorso (2021, ndr)”.

Ed infine: “Voglio ritrovarmi come giocatore e ritrovare il mio livello di gioco. Il 2022 non è stato un grande anno e quindi sto cercando qualcosa per rilanciarmi”. Salvatore Caruso, quindi, parte da Palermo e del Circolo del Tennis per risalire la china. Oggi col Pistoia il primo passo per lui e per la squadra che ha come obiettivo quello di fare bene.