Tennis, presentate le squadre del circolo palermitano

Ci siamo, il Ct Palermo è pronto per l’esordio nel campionato a squadre che lo vedrà impegnato nella massima serie maschile e nella A2 femminile.

Il club siciliano punta in alto in entrambe le categorie. Anche in A1, campionato al quale si presenta ai nastri di partenza da matricola avendo vinto la scorsa serie A2 dominandola in lungo ed in largo. Ed oggi, i due capitani Davide Cocco e Alessandro Chimirri, hanno presentato squadre ed atleti alla vigilia della stagione 2022-2023.

Presente all’incontro con i giornalisti Salvatore Caruso, una delle due punte di diamante della compagine maschile insieme allo spagnolo 40 Atp Albert Ramos Vinolas, Francesco Mineo, e le giocatrici Federica Bilardo, Virginia Ferrara, Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. A fare gli onori di casa il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio e il deputato allo sport Marco Valentino.

Lo Cascio “Puntiamo a fare grandi cose”

“Puntiamo a fare grandi cose quest’anno – spiega il giovane presidente Lo Cascio – grazie agli acquisti importanti messi a segno per merito del contributo fondamentale degli sponsor che ringrazio di cuore e grazie anche al valore dei nuovi volti per la stagione 2022 come Ramos e Caruso nel maschile, Bassols e Rus nel femminile. Inoltre abbiamo le certezze dei vivai maschili e femminili tutti davvero di ottimo livello. Invito pertanto tutti i soci del Circolo ad accorrere numerosi, il loro supporto sarà importante. Sono infine molto felice del fatto che Salvatore Caruso (presente alla conferenza anche il coach Paolo Cannova) oltre a giocare la serie A1 con noi, svolgerà la preparazione inverale al Circolo”.

Il numero 1 del club di viale del Fante ha anche annunciato che a causa di un infortunio, l’altro top 100 oltre Ramos Vinolas, il ceco Jiri Vesely, non sarà disponibile per tutto il campionato.

Caruso “Felice di essere tornato al Ct Palermo”

Queste invece le parole dell’avolese Salvatore Caruso, ex numero 76 Atp e reduce dai quarti di finale a Saint Tropez e Alicante, tornato a difendere i colori del circolo palermitano. “Sono molto felice di essere tornato al Ct Palermo, siamo un bel gruppo e puntiamo a fare bene fin da subito contro Pistoia gara che nasconde tante insidie. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto fortemente”.

Nel campionato di A1 maschile è presente un’altra formazione siciliana ovvero il Ct Vela Messina, mentre in A2 femminile a difendere i colori della Sicilia c’è anche il Cus Catania.

La prima giornata

L’ingresso al Circolo per i match casalinghi di A1 e A2 è aperto al pubblico.

Sabato 22 ottobre alle 10 Ct Palermo – Tennis Beinasco in A2 femminile. Domenica 23 ottobre Ct Palermo – Tc Pistoia per il campionato di A1 maschile.

Il Ct Palermo maschile è stato inserito nel girone 2 con Tc Genova, Tc Pistoia e New Tennis. Il 30 ottobre si disputerà l’incontro tra New Tennis-Ct Palermo; l’1 novembre i siciliani tornano in casa ospitando il Tc Genova; 6 novembre si apre il girone di ritorno con la trasferta di Pistoia. Poi, 13 novembre Ct Palermo-New Tennis e 20 novembre Tc Genova-Ct Palermo.

Questo, infine, il calendario della regular season della squadra femminile. Ct Palermo-Tennis Beinasco, il 30 ottobre sfida interna con il Tc Baratoff, martedì 1 novembre trasferta a Lucca, il 6 novembre ritorno a casa, col Tc Padova, traferta a Cagliari il 20 novembre, poi sfida sul campo del Tenniss Training per il 27 novembre.