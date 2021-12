Il club palermitano vince ancora 5-1 sull'Eur e vola in massima serie

Nuovo 5-1 del Ct Palermo all’Eur Sportin Club nel ritorno dei play off

Palermitani tornano in massima serie senza nessuna sconfitta in stagione

Il presidente Lo Cascio “La serie A1 è la naturale collocazione del club”

È festa al Ct Palermo che grazie ad un nuovo successo sull’Eur Sporting Club nella finale di ritorno dei play off vola in serie A1. Sui campi di viale del Fante, la squadra di casa ha replicato il 5-1 inflitto ai capitolini e torna nel massimo campionato nazionale a squadre dopo due anni di assenza.

Bastavano due punti ai ragazzi guidati in panchina da Davide Cocco dopo il 5-1 maturato sette giorni fa a Roma. A regalarli subito, in apertura di programma, sono stati il mazarese Omar Giacalone, storico pilastro del Ct Palermo, che ha sconfitto Niccolò Ciavarella e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera, vittorioso a scapito di Lorenzo Russano.

Ininfluenti ai fini del risultato, i match vinti subito dopo da Gabriele Piraino su Lorenzo Leti Messina e da Pietro Marino su Matteo De Vincentis.

Ct Palermo in A1 senza mai perdere

Subito dopo, è partita la grande festa sul campo centrale. Giocatori, dirigenti e soci scatenati nel celebrare quella che è stata una promozione più che meritata. Basti pensare che Giacalone e compagni su otto gare giocate tra fase a gironi e finale play off hanno centrato sette vittorie e pareggiato un solo confronto.

Lo Cascio “La serie A1 è la naturale collocazione del club”

Nel 2022 sarà pertanto serie A1 per il sodalizio presieduto dal giovane avvocato Giorgio Lo Cascio, anche lui raggiante a fine partita.

“Abbiamo raggiunto quanto ci eravamo prefissati all’inizio del percorso – spiega Lo Cascio – poiché il massimo campionato a squadre è la collocazione in cui deve stare il nostro club. È stata un’avventura meravigliosa, complimenti ai capitani e a tutta la squadra per il grande attaccamento ai colori sociali. Ringrazio i due sponsor Lazzaro Assicurazioni e Tecnica Sport per il prezioso supporto economico”.

Cocco “Grande gruppo”

“Siamo felicissimi – racconta il capitano Cocco – grande gruppo, grande spirito d’attaccamento. In tutti gli incontri abbiamo dimostrato enorme voglia di vincere. Sapevamo di essere forti e lo abbiamo dimostrato. Sono orgoglioso di guidare questo team vincente”.

Giacalone “Campionato pazzesco”

“Abbiamo fatto un campionato pazzesco senza perdere mai un incontro – commenta Omar Giacalone – un dato davvero eccezionale e forse unico per la storia del circolo. Ce lo aspettavamo di andare in A1 in quanto siamo un grande gruppo. Abbiamo una ottima base anche per il massimo campionato e con qualche piccolo ritocco reciteremo un ruolo importante”.

La rosa del Ct Palermo

Ecco tutti i protagonisti che hanno regalato al Ct Palermo il salto di categoria: Omar Giacalone, Carlos Gomez Herrera, Filip Janu, Pietro Marino, Claudio Fortuna, Gabriele Piraino, Francesco Mineo. Capitano Davide Cocco, vicecapitano Giorgio Passalacqua.