In Egitto, l'acese centra il quarto titolo iridato a squadre

L’acese Daniele Garozzo sul tetto del Mondo con la nazionale azzurra nel fioretto a squadre. L’Italia, infatti, ha battuto gli Stati Uniti per 45-39 nella finalissima dell’oro che si è disputata a Il Cairo, in Egitto.

Il fiorettista siciliano è stato decisivo guidando l’ultimo assalto, quello delle stoccate decisive. È lui, infatti, che chiuso la serie d’assalti superando Alexander Massialas e festeggiando assieme ad Alessio Foconi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi il massimo alloro mondiale. Poco meno di un mese fa c’era stato il successo europeo ad Antalya, in Turchia, aveva superato la Francia ed era arrivato anche il successo personale con l’oro vinto nel derby tutto azzurro con Tommaso Marini.

Daniele Garozzo si è preso, così, la rivincita della prova individuale dello scorso 20 luglio dove era stato eliminato agli ottavi di finale dall’ungherese Gergo Szemes.

Una finale ben condotta

L’Italia ha meritato ampiamente in questa finale con gli Stati Uniti d’America. Marini ha vinto il primo assalto 5-2, poi Garozzo ha allungato sul 10-5 dopo il duello con Emmer. Foconi ha mantenuto il vantaggio di cinque stoccate sul 15-10. Si arriva anche fino al 20-13 con un vantaggio di 7 stoccate per gli azzurri. Verso il finale, Garozzo si fa male al polso destro nello scontro con Itkin ma il siciliano limita i danni chiudendo il suo assalto col parziale di 5-5 e mandando le squadre sul parziale di 30-26.

Foconi e Marini tengono a distanza le velleità di rimonda americane. Garozzo e Massialas si ritrovano di fronte nell’ultimo segmento della finale col parziale di 40-33. I due si affrontarono in finale a Rio 2016. E vinse Daniele Garozzo. Il finanziere di Acireale stringe i denti, contiene e agisce di rimessa, subisce 7 stoccate ma fa le cinque necessarie per portare la nazionale sul gradino più alto del podio.

Daniele Garozzo e nazionale azzurra, una marcia trionfale

Per Daniele Garozzo e la nazionale italiana è stata una marcia senza particolari problemi. Solo, in finale, qualche sussulto in un cammino che non ha mai avuto sussulti. Gli azzurri hanno battuto nel primo turno l’Uzbekistan per 45-31. Agli ottavi di finale vittoria ancora più netta sul Brasile per 45-17. Ai quarti di finale, comodo successo con la temibile Corea del Sud per 45-30. In semifinale, l’Italia ha battuto il Giappone 45-33.

Per lui il quarto titolo mondiale a squadre

Daniele Garozzo, nato ad Acireale il 4 agosto del 1992, ha così conquistato il quarto titolo mondiale a squadre. Quello a Il Cairo conquistato oggi si aggiunge a quelli vinti a Mosca (2015), Lipsia (2017) e Wuxi (2018).

Sempre a squadre c’è l’oro di Antalya del mese scorso. A livello individuale, il talentuoso fiorettista siciliano ha vinto un oro alle Olimpiadi di Rio De Janeiro 2016, un argento a Tokyo 2020. Un bronzo ai mondiali del 2017 a Lipsia, due europei (Tiblisi 2017 e Antalya 2022) e tre argenti (Montreux 2015; Novi Sad 2018 e Dusseldorf 2019).