Sconfitta nella finale con Ka Long Cheung di Hong Kong

L’acese Daniele Garozzo, nel concorso olimpico di fioretto maschile, ha conquistato la medaglia d’argento. Il siciliano, purtroppo, ha perso la finale con Ka Long Cheung di Hong Kong con il punteggio di 11 a 15 nel Mekuari Messe di China, nella Grande Tokyo.

Daniele Garozzo, ha chiesto l’intervento del medico per un problema alla coscia destra quando era in svantaggio 6-5. Dopo pochi minuti e dei massaggi, la sfida è ripresa.

Il siciliano, campione a Rio 2016, studente di medicina, aveva battuto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine con il punteggio di 15-9. Nei quarti di finale, invece, Garozzo ha sconfitto il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15 – 10.

“L’argento vinto da Daniele Garozzo è la dimostrazione dell’altissima professionalità raggiunta dallo sport siciliano e della grande capacità e tenacia dei nostri giovani nell’imporre ai massimi livelli, come nel caso di queste Olimpiadi, i colori della nostra Isola. Le più vive congratulazioni a lui, assieme al sostegno convinto che va a tutti i nostri atleti impegnati in questi giorni in Giappone” ha commentato il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci