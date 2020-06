Calciomercato

Tra i nomi che, nelle ultime ore, sono stati affiancati al Palermo c’è anche quello di Daniele Paponi, ex attaccante del Piacenza ed attualmente svincolato.

Paponi, classe 1988, come riportato da Il Corriere Adriatico, ha affermato: «Interesse del Palermo? Di contatti ce ne sono diversi, ma nessuna trattativa concreta. Sono reduce da due stagioni molto positive a livello realizzativo, in cui sono sempre andato in doppia cifra togliendomi l’etichetta di attaccante poco prolifico. Il mercato vero e proprio inizierà l’1 settembre e ci sarà tutto il tempo per approfondire ogni discorso».

Daniele Paponi, nativo di Ancona, è alto 1 metro e 82 centimetri e, stando a quanto riportato su Transfermarkt.it (dove gli viene assegnato un valore di mercato di 350mila euro), oltre al Palermo ci sarebbe l’interesse anche del Padova.

Al Piacenza, in Serie C, Paponi ha segnato 13 goal in 22 partite, mentre tra il 2017 e il 2019, con la maglia della Juve Stabia, ha siglato 24 reti in 74 presenze, contribuendo alla promozione in Serie B.

Paponi ha anche vestito le maglie di Latina, Ancona, Bologna, Montréal Impact (con cui ha vinto la Canadian Championship), Perugia, Rimini, Parma e Cesena. Nel 2007 ha anche fatto parte della nazionale Under-20, con cui ha disputato 4 partite. Foto: ssjuvestabia.it.