Serie C, Play Off, venduti 33.300 biglietti. Domani possibili last minute

La finale di ritorno dei play off tra Palermo e Padova che si giocherà domenica 12 giugno alle 21.15 allo stadio Renzo Barbera varca i confini nazionali. I molti italiani all’estero potranno infatti seguire la sfida decisiva per la promozione in serie B anche su Rai Italia. Il tutto in diretta ed in chiaro.

Lo ha annunciato la Lega Pro con una nota. “Rai Italia – si legge – si aggiunge al ventaglio di possibilità che appassionati di calcio e tifosi della Serie C avranno per guardare in diretta la finale di ritorno dei play off Palermo-Padova. Il match, in programma domenica alle 21.15 al Barbera, già un successo in termini di presenze allo stadio, sarà infatti visibile su Sky, Rai 2, Eleven con il segnale che sarà ritrasmesso anche su Rai Italia per raggiungere il maggior numero di appassionati nel mondo”. Su Twitter la Lega Pro parla di “Finale mondiale”. E la febbre rosanero sale a livello internazionale.

Ghirelli “Soddisfazione poter raggiungere pubblico sempre più ampio”

Lo stesso Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro, ha sottolineato: “C’è molta attesa per questa partita, i play off hanno fatto riaccendere e scaldare migliaia di cuori ed è per me una soddisfazione poter raggiungere un pubblico sempre più ampio, in Italia e nel mondo”.

Una finale quella tra Palermo e Padova che si preannuncia particolarmente emozionante e combattuta. Una bella notizia per i tantissimi appassionati siciliani che potranno tifare per i rosanero seguendo la sfida del Barbera.

Anche gli ultimi biglietti venduti subito, si va verso un nuovo pienone

Anche gli ultimi biglietti messi in vendita dalle 13 di oggi sono andati a ruba in breve tempo. Ancora una volta code virtuali lunghe più di un’ora per accedere alla schermata di accesso e trovare quello che rimaneva. O il nulla. Era già successo con la Virtus Entella nei quarti di finale, con la Feralpisalò nella semifinale e nella prima giornata di vendita libera per questa finalissima.

Emessi oltre 33.000 biglietti per Palermo-Padova

Sono stati dunque emessi 33.300 biglietti in totale. Lo annuncia il club di viale del Fante. Domani mattina, 12 giugno e giorno della finale, potrebbero essere sbloccati ulteriori biglietti “last minute”.

Ma senza il record stagionale

Il primato di Palermo-Feralpisalò non dovrebbe, tuttavia, essere battuto. I 35.037 presenti per la semifinale di ritorno contro i Leoni del Garda si verificarono per l’assenza dei supporter lombardi. Questo permise di vendere i biglietti del settore ospiti e di superare quota 35.000, andando molto vicini al record – in tempi recenti – che appartiene a Palermo-Sampdoria del 9 maggio del 2010. Erano i tempi della serie A ed i rosanero si giocarono una sorta di spareggio per la quarta posizione che all’epoca valeva i preliminari di Champions League. In 35.872 assistettero a quella sfida conclusa 1-1.

Altri tempi, altra storia, ma numeri incredibilmente uguali. Segnale di una evidente euforia tra i supporters che sono passati da una media di 5.758 spettatori nelle 18 partite di regular season ad una di oltre 33.000.

Il Palermo parte dal gol di Floriano nell’andata

Il Palermo parte dal preziosissimo 1-0 conquistato nel match di andata che, sulla carta, mette i rosa in vantaggio. Basteranno due risultati su tre per centrare l’obiettivo grosso. Mentre il Padova dovrà vincere di un gol per andare ai supplementari con qualsiasi punteggio (non vale la regola dei gol in trasferta) e con due o più gol di scarto i veneti andrebbero in cadetteria.

In quattro partite oltre 130.000 presenze al Barbera di Palermo

In questi play off il Palermo ha superato di gran lunga la media di 30.000 spettatori al Barbera. Con la Triestina 31.801 nel match degli ottavi, con la Virtus Entella di 33.024 nei quarti di finale, e 35.037 nella semifinale con la Feralpisalò. Considerato che sono stati superati i 29.000 biglietti venduti, che sono andati a ruba gli altri tagliandi messi in vendita stamattina e che da Padova partiranno oltre 500 tifosi, l’impianto di viale del Fante ha fatto registrare finora oltre 130.000 presenze. Numeri da capogiro in qualunque categoria, figuriamoci in serie C.

In serie B solo il Lecce ha fatto meglio in tutta la stagione

In serie B solo il Lecce ha fatto meglio con 193.902 spettatori raccolti, però, nelle 19 partite del campionato. Ad onor del vero, tuttavia, è anche giusto ricordare che il dato, che rimane di impatto, non tiene conto del fatto che per diversi mesi le capienze degli impianti sportivi sono stati ridotti a causa delle normative anti-covid nel tentativo di contenere la pandemia.