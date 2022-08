Serie D, la rosa etnea si arricchisce sempre più

Continuano gli arrivi in casa Catania Ssd che si avvicina sempre più al suo esordio stagionale ufficiale prevista per domenica 21 agosto sul campo della Sancataldese per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

Il club del presidente Rosario “Ross” Pelligra ha ufficializzato l’arrivo di due nuove pedine. Si ratta dei giovani Cristiano Bani e Aniello Boccia, rispettivamente centrocampista e difensore.

Bani al Catania Ssd

Bani, nato a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze il 14 gennaio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Il centrocampista ha debuttato successivamente con la Pro Vercelli in Primavera e in C. Nel 2018-2019, con il Chieri, Bani ha vissuto le prime esperienze in D. Dal 2020 al 2022, ha indossato la maglia del Siena sommando 54 presenze e firmando 3 reti.

Boccia nuovo volto

Boccia, nato a Vico Equense (Napoli) il 4 agosto 2002 è in rossazzurro. Completata la trafila nel settore giovanile della Juve Stabia con il debutto nel campionato Primavera 2, nelle ultime due stagioni il difensore ha conquistato altrettante promozioni in Serie C, concludendo al primo posto in D con il Taranto (stagione 2020-2021, girone H) e con il Giugliano guidato da proprio dal neotecnico rossazzurro Giovanni Ferraro (2021-2022, girone G). Complessivamente, in quarta serie, il nuovo giocatore del Catania Ssd ha già collezionato 62 presenze e 8 assist.

Domenica la sfida con la Sancataldese, chi vince affronterà il Paternò

Il neonato club rossazzurro esordirà ufficialmente il 21 agosto sul campo della Sancataldese (il Valentino Mazzola) nel turno preliminare di Coppa. La sfida inizierà alle 16. Se al termine dei 90’ la sfida dovesse essere in parità, si procederà direttamente con i calci di rigore per definire la squadra che andrà avanti. Tale regolamento sarà valido per tutti i turni della kermesse.

Chi vincerà tra Catania Ssd e Sancataldese affronterà il Paternò nel primo turno della Coppa Italia di serie D, ovvero ai sessantaquattresimi di finale. Questa partita si disputerà la domenica successiva, il 28 agosto. Lunga la strada per la finale, 8 turni complessivi per assegnare il trofeo che è detenuto dal Follonica.