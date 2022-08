La società etnea presenterà il tecnico domani a mezzogiorno

Il Catania Ssd ha il suo allenatore. Giovanni Ferraro si è accordato col club rossazzurro del presidente Rosario Ross Pelligra. Ferraro, nato a Vico Equense, in provincia di Napoli nel 1969, ha allenato nella scorsa stagione (2021-2022) il Giugliano portandolo alla promozione in serie C grazie al primo posto nel girone G della quarta serie sfiorando anche lo scudetto dilettanti.

Il 3 agosto la presentazione del tecnico dl Catania Ssd

Domani, mercoledì 3 agosto alle 12, presso l’area congressuale del President Park Hotel, il Catania Ssd presenterà ufficialmente alla stampa lo staff tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2022/23.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del club etneo.

Chi è Ferraro

Giovanni Ferraro ha dominato l’ultimo campionato di serie D col Giugliano vincendo il girone G con 75 punti in 34 partite, frutto di 24 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte nella stagione regolare con un vantaggio di 9 punti sul Team Nuova Florida e sulla Torres. Nel raggruppamento erano presenti squadre blasonate come l’Afragolese e la Gladiator.

Ha poi perso la finale dello scudetto dilettanti ai rigori nella finalissima con la Recatantese dopo l’1-1 nel corso dei 120 minuti. Dopo aver vinto il proprio girone di regular season ed ottenuto la promozione in terza serie, ha vinto il girone 3 della poule tricolore superando la concorrenza dell’Audace Cerignola per 3-1 e della Gelbison per 1-0, poi in semifinale ha battuto il Sangiuliano City per 2-1.

Il tecnico campano ha vinto il girone utilizzando nella maggior parte delle occasioni il 4-3-1-2 col rombo a centrocampo. Ferraro ha comunque utilizzato in carriera di potersi adattare ai giocatori a disposizione. Dettaglio non da poco dato che la dirigenza del Catania Ssd deve ancora costruire la rosa di cui ancora ufficialmente non si sa nulla.

Nel 2020-21 ha allenato sempre in Campania al Savoia utilizzando tantissimo il 3-5-2 ed il 4-3-3 oltre al già noto 4-3-1-2 nella seconda fase della stagione regolare portandolo al terzo posto per poi uscire nella finale play off del girone dopo il pareggio col Latina per 1-1 ai supplementari.

Depositata la documentazione per l’iscrizione in serie D

Nelle scorse ore, il Catania Ssd ha depositato presso la sede della Figc la documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di quarta serie 2022-23. Il neonato club presieduto da Ross Pelligra ha reso noto anche di aver espletato gli adempimenti richiesti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di rimanere in attesa delle determinazioni.

Pochi giorni, dunque, ed arriverà anche l’ufficializzazione dell’iscrizione, punto cruciale per tutta l’organizzazione della prossima stagione.